رئيس الدولة ونائباه يُهنئون ملك المغرب بمناسبة ذكرى عيد العرش

رئيس الدولة ونائباه يُهنئون ملك المغرب بمناسبة ذكرى عيد العرش
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،“حفظه الله”، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة ذكرى عيد العرش.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.توزيع APO Group بالنيابة عن United Arab Emirates, Ministry of Foreign Affairs.
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