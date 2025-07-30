رئيس الدولة ونائباه يُهنئون ملك المغرب بمناسبة ذكرى عيد العرش

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،“حفظه الله”، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة ذكرى عيد العرش.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

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