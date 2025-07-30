القاهرة تحتضن البطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026

القاهرة تحتضن البطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026
تستمر البطولة حتى الثاني من أغسطس المقبل، وتجمع نخبة لاعبي رياضة البوتشيا من تونس، جنوب أفريقيا، ناميبيا، ومصر. وقد بدأت المنافسات الرسمية للبطولة اليوم 30 يوليو، وسط ترقب كبير لمشاهدة أداء اللاعبين المميز.
والبوتشيا هي رياضة بارالمبية تتطلب مهارة عالية في التحكم العضلي والدقة.تُمارس هذه الرياضة من وضعية الجلوس، وتعتبر نافذة أمل لمرضى الشلل النصف الدماغي، وتهدف إلى رمي الكرات الجلدية الملونة (الحمراء أو الزرقاء) بالقرب من كرة بيضاء صغيرة تُعرف باسم“الجاك”. يتنافس اللاعبون في فئات مختلفة تشمل الفردي، الزوجي، والفرق، ويسعى كل لاعب أو فريق لتسجيل أكبر عدد من النقاط عن طريق وضع كراتهم أقرب ما يمكن إلى كرة“الجاك”.الوسوم#البطولة الأفريقية للبوتشيا #البوتشيا #رياضة بارالمبية
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