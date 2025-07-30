القاهرة تحتضن البطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026

MENAFN - Asdaf News) افتتحت في القاهرة أمس، البطولة الأفريقية للبوتشيا، والتي ينظمها الاتحاد المصري للبوتشيا، وتعتبر هذه البطولة محطة حاسمة للتأهل لكأس العالم 2026 في كوريا.

تستمر البطولة حتى الثاني من أغسطس المقبل، وتجمع نخبة لاعبي رياضة البوتشيا من تونس، جنوب أفريقيا، ناميبيا، ومصر. وقد بدأت المنافسات الرسمية للبطولة اليوم 30 يوليو، وسط ترقب كبير لمشاهدة أداء اللاعبين المميز.

والبوتشيا هي رياضة بارالمبية تتطلب مهارة عالية في التحكم العضلي والدقة.تُمارس هذه الرياضة من وضعية الجلوس، وتعتبر نافذة أمل لمرضى الشلل النصف الدماغي، وتهدف إلى رمي الكرات الجلدية الملونة (الحمراء أو الزرقاء) بالقرب من كرة بيضاء صغيرة تُعرف باسم“الجاك”. يتنافس اللاعبون في فئات مختلفة تشمل الفردي، الزوجي، والفرق، ويسعى كل لاعب أو فريق لتسجيل أكبر عدد من النقاط عن طريق وضع كراتهم أقرب ما يمكن إلى كرة“الجاك”.

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