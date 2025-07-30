بلجيكا تطلق عملية جوية لنقل مساعدات إنسانية إلى غزة عبر الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، إن بلاده أطلقت مبادرة لإرسال المساعدات الإنسانية عبر الإنزالات الجوية إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع الأردن.



وأضاف عبر منصة (إكس) أن "وزارات الشؤون الخارجية والدفاع والجهات الأخرى أعلنوا عن تنسيق مشترك لإطلاق عملية بلجيكية لنقل وإسقاط المساعدات الإنسانية جوًا إلى قطاع غزة، مع التأكيد في المقام الأول على ضرورة السماح بدخول الشاحنات إلى داخل القطاع".



وتابع بريفو أنه "ستُقلع قريبًا طائرة من طراز A400M تابعة للجيش البلجيكي، محمّلة بمساعدات إنسانية مقدمة من فريق B-FAST، إلى العاصمة الأردنية عمّان، لتسليمها إلى سكان غزة، وتتضمن هذه المساعدات بشكل رئيسي معدات طبية ومواد غذائية".