وفاة الفنان لطفي لبيب بعد مسيرة فنية حافلة

توفي الفنان المصري لطفي لبيب عن عمر يناهز 74 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وفي حالة حرجة دخل لطفي لبيب ي العناية المركزة في أحد المستشفيات إثر تعرضه لالتهاب رئوي حاد، ونزيف بالرئة أدى إلى فشل رئوي مرتفع، وكان الفريق الطبي يجري تقييماً طبياً شاملاً لاحتمال إجراء عملية شق في الحنجرة لتحسين تدفق الأكسجين.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل ببيان جاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنان الكبير لطفي لبيب، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرته بخالص التعازي داعين المولي عز وجل ان يتغمد الراحل بواسع رحمته، وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

وتابع البيان لطفي لبيب، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، يعد من أبرز أسماء الكوميديا والدراما في مصر، وله سجل حافل بأكثر من خمسة عقود قضاها في خدمة الفن، حيث تميز بقدرته على تقديم أدوار إنسانية متنوعة أحبها الجمهور من جميع الأعمار.

منذ عام 2017 عانى الراحل من جلطة دماغية أثرت بشكل كبير على حركته، لكنه ظل متمسكاً بحبه للفن ولم يعتزل التمثيل رسمياً، رغم انخفاض فرص عمله بسبب محدودية حركته.

قدم لطفي لبيب على مدار 5 عقود أكثر من 380 عملاً فنياً، شملت السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، وتميز برصيده الكبير من الأدوار الكوميدية والفنية.