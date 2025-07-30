استقرار الذهب مع ترقب المستثمرين قرار البنك المركزي الأمريكي

MENAFN - Al-Bayan) لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع إحجام المستثمرين عن القيام برهانات كبيرة قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم، في حين تلقى الذهب دعماً من انخفاض عوائد سندات الخزانة وتراجع طفيف في الدولار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3324.46 دولاراً للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3321.90 دولاراً.

وقال كيلفن وونج كبير محللي الأسواق لدى (أواندا): ((قد يكون هناك احتمال أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في اتخاذ موقف يميل للتشديد، وهذا ما يتضح من خلال عوائد سندات الخزانة الأمريكية))، مضيفاً: إن قوة الدولار تراجعت أيضاً في هذه المرحلة.

وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته في أكثر من شهر، بينما استقرت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات لتقترب من أدنى مستوياتها في شهر.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير، على الرغم من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستمرة لخفضها.

ولا تزال الأسواق تتوقع خفضاً محتملاً لأسعار الفائدة في سبتمبر.

ويميل الذهب إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 38.09 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.9% إلى 1381.97 دولاراً، وهبط البلاديوم 0.5% إلى 1252.75 دولاراً.