استقرار الذهب مع ترقب المستثمرين قرار البنك المركزي الأمريكي

استقرار الذهب مع ترقب المستثمرين قرار البنك المركزي الأمريكي
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3324.46 دولاراً للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3321.90 دولاراً.
وقال كيلفن وونج كبير محللي الأسواق لدى (أواندا): ((قد يكون هناك احتمال أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في اتخاذ موقف يميل للتشديد، وهذا ما يتضح من خلال عوائد سندات الخزانة الأمريكية))، مضيفاً: إن قوة الدولار تراجعت أيضاً في هذه المرحلة.
وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته في أكثر من شهر، بينما استقرت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات لتقترب من أدنى مستوياتها في شهر.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير، على الرغم من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستمرة لخفضها.
ولا تزال الأسواق تتوقع خفضاً محتملاً لأسعار الفائدة في سبتمبر.
ويميل الذهب إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 38.09 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.9% إلى 1381.97 دولاراً، وهبط البلاديوم 0.5% إلى 1252.75 دولاراً.
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