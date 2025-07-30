شراكة استراتيجية إماراتية لتعزيز التسوق الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت ((جي أم جي))، الشركة العالمية المتخصصة في مجال التجزئة والهادفة الى تعزيز أساليب الحياة الصحية، عن إبرام شراكة استراتيجية مع ((أمازون)) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تطوير تجربة التسوق الإلكتروني والارتقاء بها على مستوى المنطقة. تهدف هذه الشراكة إلى تزويد العملاء بأسعار وعروض مميزة لمجموعة واسعة من الفئات الأساسية لمنتجات ((جي أم جي))، بما في ذلك منتجات الرياضة، والصحة والجمال، والسلع الاستهلاكية اليومية.

في إطار هذه الشراكة، تعمل ((جي أم جي)) و((أمازون)) على تعزيز سرعة توصيل المنتجات التي تشهد إقبالاً كبيراً، مثل المنتجات الغذائية وأسلوب الحياة والعافية، بما يواكب تطلعات المستهلكين للحصول على خدمات سريعة وموثوقة. كما تسهم الشراكة في توسيع نطاق الوصول إلى العلامات التجارية العالمية الموثوقة من محفظة ((جي أم جي))، من خلال تجربة التسوق السريعة والمريحة والمميزة التي اعتاد عليها عملاء ((أمازون)).

بموجب هذه الاتفاقية، ستعزز ((جي أم جي)) استراتيجيتها التي تهدف إلى تكامل قنوات البيع التقليدية والرقمية من خلال الاستفادة من خبرات ((أمازون)) الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا خدمة العملاء. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية ((جي أم جي)) الرامية إلى الجمع بين حضورها القوي في قطاع التجزئة التقليدي مع تجارب رقمية متطورة، بما يسهم في إعادة رسم ملامح مستقبل قطاع التجزئة في المنطقة.

بهذه المناسبة، قال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ((جي أم جي)): ((تمثل هذه الشراكة مع أمازون خطوة متقدمة في مسيرة جهودنا الرامية إلى تعزيز قدراتنا في مجال التجارة الرقمية. وفي ظل التغيرات المتسارعة في السلوكيات الاستهلاكية في المنطقة، نحرص على تقديم تجارب تسوق استثنائية مدعومة بحلول تقنية متطورة، تواكب تطلعات العملاء من حيث الكفاءة والمرونة وسرعة الأداء. يكتسب هذا التعاون أهمية خاصة في ظل التوقعات بوصول حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025. ونعمل من خلال هذه الشراكة على تطوير تجربة تسوق إلكتروني متكاملة تعبر عن طموحات المستهلكين، وتعكس واقع قطاع التجزئة في المنطقة واتجاهاته المستقبلية)).

من جانبه، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس ((أمازون)) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: ((يعكس هذا التعاون مع ((جي أم جي)) التزامنا بوضع العملاء محوراً مركزياً لجميع عملياتنا وتقديم تجربة تسوق رقمية ترتكز على الابتكار وتلبي تطلعاتهم في مختلف أنحاء المنطقة. لا شك أن هذا التعاون الاستراتيجي سيتيح الدمج بين خبرات ((أمازون)) في مجال التجارة الإلكترونية، ومجموعة ((جي أم جي)) الواسعة من العلامات التجارية الموثوقة، لتمكين ملايين من العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الوصول بسهولة إلى مجموعة واسعة من المنتجات)).

وتواصل ((أمازون)) تعزيز عروضها للعملاء في مختلف أنحاء المنطقة من خلال توسيع مجموعة المنتجات المتاحة، وتقديم خيارات توصيل مريحة وسريعة تشمل التوصيل في اليوم نفسه، وذلك ضمن تجربة تسوق موثوقة ترتقي لأعلى معايير الجودة. وتجسد شراكة ((جي أم جي)) مع ((أمازون)) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رؤية مشتركة لبناء منظومة تجارة إلكترونية متكاملة، تتيح للعملاء الوصول إلى منتجات عالية الجودة بسرعة وراحة وعلى نطاق واسع.

ويعكس التوسع الأخير لشركة ((جي أم جي)) قوة أقسامها التجارية المتنوعة، حيث تدير ((جي أم جي للرياضة)) أكثر من 650 متجراً وتمثل أكثر من 90 علامة تجارية، من بينها علامات محلية طورتها المجموعة. كما تدير ((جي أم جي للمنتجات الاستهلاكية)) ست علامات تجارية تضم أكثر من 60 متجراً، وتوزع مجموعة حصرية من أبرز العلامات التجارية في العالم، إلى جانب 10 علامات تجارية خاصة بها. أما ((جي أم جي للصحة والجمال))، فتشرف على أكثر من 105 متاجر متخصصة في منتجات الصحة والعناية الشخصية، وتشمل علامات تجارية رائدة في القطاع، بالإضافة إلى أربعة مفاهيم طورتها المجموعة داخلياً. تعكس هذه الاتفاقية التزام ((جي أم جي)) برسالتها المتمثلة في إلهام مجتمعات عالمية أكثر صحة، وذلك من خلال الابتكار، وتوسيع نطاق الوصول، وبناء شراكات استراتيجية هادفة.