2.54 مليار درهم أرباح "أدنوك للحفر" النصفية بنمو 21%

MENAFN - Al-Bayan) سجلت شركة ((أدنوك للحفر)) صافي ربح قدره 2.54 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بنمو 21% مقارنة بـ2.09 مليار درهم، تم تحقيقها في الفترة المقابلة من عام 2024، وارتفعت الإيرادات 30% على أساس سنوي إلى 8.71 مليارات درهم، مقارنة بـ6.7 مليارات درهم، في النصف الأول من 2024.

وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 3.97 مليارات درهم بنسبة نمو 19% على أساس سنوي، واعتمد مجلس إدارة الشركة توزيعات أرباح بقيمة 217 مليون دولار (796.4 مليون درهم) للربع الثاني من عام 2025.

وأعلنت الشركة عن تعزيز النمو المرن حتى عام 2040 وما بعده بفضل إضافة عقود جديدة بقيمة 17.63 مليار درهم في النصف الأول للعام 2025 والدخول المدروس والمتنامي إلى أسواق جديدة.

وأعلنت شركة أدنوك للحفر، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2025، حيث حققت الشركة نتائج قياسية في الإيرادات، والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وصافي الربح، وحافظت على زخم نجاحاتها القوي من خلال تعزيز عائدات المساهمين والاستمرار في التوسع على المستوى الإقليمي.

وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: ((تؤكد النتائج المالية القياسية التي حققناها في النصف الأول للعام 2025 قدرة الشركة على النمو والتوسع ومتانة نموذج أعمالها ومرونته. وسنستمر في جهودنا لتحقيق مستويات أداء مالي استثنائية، وتوفير عائدات موثوقة وعالية القيمة لمساهمينا، وتنفيذ خططنا المدروسة للتوسع الإقليمي، عبر تعزيز الاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ضمن التزامنا الراسخ بتنفيذ استراتيجية نمو متكاملة وطموحة ومرنة، تركز على التوسع المدروس وتبني التقنيات الحديثة. وفي ضوء زخم هذه النجاحات المستمرة، كلنا ثقة بقدرتنا على تحقيق أهداف النمو للعام بأكمله)).

وأضاف: ((أثبتت "أدنوك للحفر" قدرتها على النمو على امتداد جوانب ومجالات أسواق الطاقة، واستناداً إلى أدائنا المالي القوي المدعوم بتدفقات نقدية كبيرة وأرباح متنامية وعائدات مستقبلية واضحة، لدينا قناعة راسخة بقدرتنا على الاستمرار في توفير قيمة طويلة الأجل لمساهمينا)).

ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 217 مليون دولار (حوالي 5 فلوس للسهم) للربع الثاني من عام 2025، ومن المتوقع دفع هذه التوزيعات في النصف الثاني من شهر أغسطس من عام 2025 لجميع المساهمين المسجلين حتى 8 أغسطس من العام نفسه، وهو ما يؤكد التزام الشركة بتوفير عائد ثابت ومتنامٍ للمساهمين.

وتستمر ((أدنوك للحفر)) في توفير عائدات جذابة وتعزيز فرص النمو للمساهمين من خلال إعلانها توزيعين فصليين للأرباح خلال العام 2025، وتوقع الإعلان عن التوزيع الثالث في وقت لاحق من العام نفسه، وهو ما يوفر عائدات واضحة ومتنامية للمساهمين، تماشياً مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية التي تطبقها.