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فندق ريكسوس بريميوم دبي يقدّم تجربة ضيافة فاخرة ومزايا استثنائية لضيوفه في قلب جميرا بيتش ريزيدنس
(MENAFN- Iris Media Press Services) دبي – يطل فندق ريكسوس بريميوم دبي على الواجهة البحرية الخلابة لمساكن شاطئ جميرا، ويُعدّ وجهة حضرية شاطئية تجمع بين الفخامة العصرية والموقع الحيوي في قلب المدينة. ومع توسّع مجموعة المزايا والخدمات التي يوفرها الفندق، بات بإمكان الضيوف من جميع الفئات التمتّع بتجربة إقامة متكاملة ترتقي إلى أعلى مستويات الراحة والرفاهية، بغضّ النظر عن نوع الغرفة التي يختارونها.
يقدّم فندق ريكسوس بريميوم دبي لضيوف غرف ديلوكس، وبريميوم، وبانوراما باقة من المزايا الترحيبية التي تبدأ بإفطار مجاني عند الوصول للإقامات التي لا تقل عن ليلتين، إضافةً إلى خدمة ترتيب الأسرّة المسائية التي تضفي لمسة من الراحة والاهتمام بالتفاصيل. كما يمكن للنزلاء الاستمتاع بدخول مجاني إلى أكبر مدينة مائية في العالم عند الإقامة لمدة ثلاث ليالٍ أو أكثر، مما يعزز من روعة التجربة.
يحظى نزلاء أجنحة جونيور بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والامتياز، حيث يستفيدون من إمكانية تسجيل الدخول المبكر والمغادرة المتأخرة وفقًا للتوافر، بالإضافة إلى إفطار ترحيبي مجاني عند الوصول. كما يحصلون على دخول مجاني إلى أكبر مدينة مائية في العالم عند الإقامة لمدة ثلاث ليالٍ أو أكثر، وتجربة شاي راقية في مقهى غوديفا لمرة واحدة خلال الإقامة، إلى جانب خدمة ترتيب الأسرّة اليومية، مما يضفي على إقامتهم لمسة من الفخامة والاهتمام بالتفاصيل.
ترتقي تجربة الضيافة في أجنحة ديلوكس وبريميوم ذات غرفة النوم الواحدة إلى مستوى من الفخامة المصممة بعناية، حيث يحظى الضيوف بمجموعة من الامتيازات الراقية، تشمل خدمة نقل مجانية من وإلى مطار دبي الدولي للإقامات التي تمتد لثلاث ليالٍ أو أكثر، ووجبة إفطار داخل الغرفة مجانًا لمرة واحدة خلال الإقامة، إلى جانب خدمة مُتميّزة وفاخرة لتسجيل الدخول والمغادرة. كما يستفيد الضيوف من خدمة غسيل الملابس مجانًا حتى خمس قطع للإقامات التي تتجاوز ست ليالٍ، وتجربة شاي مميزة في مقهى غوديفا، فضلاً عن خدمة ترتيب الأسرّة اليومية، مما يجعل الإقامة مليئة بالراحة والتفاصيل المدروسة بعناية.
يتمتع ضيوف جناح بريميوم المؤلف من غرفتي نوم بتجربة إقامة فاخرة متكاملة، تشمل خدمة "مرحبا" الحصرية عند الوصول أو المغادرة لما يصل إلى أربعة أشخاص للإقامات التي لا تقل عن ست ليالٍ، إلى جانب باقة متميزة من المزايا، من بينها ميني بار مجاني للمشروبات الغازية يُعاد تزويده يوميًا، وخدمة كبير الخدم الشخصية، بالإضافة إلى جلسة تدريب خاصة مع مدرب محترف في مركز اللياقة البدنية. كل ذلك يضمن لهم إقامة استثنائية لا تُنسى تجمع بين الخصوصية والرفاهية.
يؤكد فندق ريكسوس بريميوم دبي، ومن خلال هذه المزايا المتكاملة، التزامه بتقديم أرقى معايير الضيافة الفندقية، حيث يجد الضيوف كل وسائل الراحة والترف في مكانٍ واحد، ضمن أجواء نابضة بالحياة وموقع استثنائي على شاطئ جميرا.
لمزيد من التفاصيل حول المزايا حسب كل نوع غرفة، يُرجى زيارة:
يقدّم فندق ريكسوس بريميوم دبي لضيوف غرف ديلوكس، وبريميوم، وبانوراما باقة من المزايا الترحيبية التي تبدأ بإفطار مجاني عند الوصول للإقامات التي لا تقل عن ليلتين، إضافةً إلى خدمة ترتيب الأسرّة المسائية التي تضفي لمسة من الراحة والاهتمام بالتفاصيل. كما يمكن للنزلاء الاستمتاع بدخول مجاني إلى أكبر مدينة مائية في العالم عند الإقامة لمدة ثلاث ليالٍ أو أكثر، مما يعزز من روعة التجربة.
يحظى نزلاء أجنحة جونيور بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والامتياز، حيث يستفيدون من إمكانية تسجيل الدخول المبكر والمغادرة المتأخرة وفقًا للتوافر، بالإضافة إلى إفطار ترحيبي مجاني عند الوصول. كما يحصلون على دخول مجاني إلى أكبر مدينة مائية في العالم عند الإقامة لمدة ثلاث ليالٍ أو أكثر، وتجربة شاي راقية في مقهى غوديفا لمرة واحدة خلال الإقامة، إلى جانب خدمة ترتيب الأسرّة اليومية، مما يضفي على إقامتهم لمسة من الفخامة والاهتمام بالتفاصيل.
ترتقي تجربة الضيافة في أجنحة ديلوكس وبريميوم ذات غرفة النوم الواحدة إلى مستوى من الفخامة المصممة بعناية، حيث يحظى الضيوف بمجموعة من الامتيازات الراقية، تشمل خدمة نقل مجانية من وإلى مطار دبي الدولي للإقامات التي تمتد لثلاث ليالٍ أو أكثر، ووجبة إفطار داخل الغرفة مجانًا لمرة واحدة خلال الإقامة، إلى جانب خدمة مُتميّزة وفاخرة لتسجيل الدخول والمغادرة. كما يستفيد الضيوف من خدمة غسيل الملابس مجانًا حتى خمس قطع للإقامات التي تتجاوز ست ليالٍ، وتجربة شاي مميزة في مقهى غوديفا، فضلاً عن خدمة ترتيب الأسرّة اليومية، مما يجعل الإقامة مليئة بالراحة والتفاصيل المدروسة بعناية.
يتمتع ضيوف جناح بريميوم المؤلف من غرفتي نوم بتجربة إقامة فاخرة متكاملة، تشمل خدمة "مرحبا" الحصرية عند الوصول أو المغادرة لما يصل إلى أربعة أشخاص للإقامات التي لا تقل عن ست ليالٍ، إلى جانب باقة متميزة من المزايا، من بينها ميني بار مجاني للمشروبات الغازية يُعاد تزويده يوميًا، وخدمة كبير الخدم الشخصية، بالإضافة إلى جلسة تدريب خاصة مع مدرب محترف في مركز اللياقة البدنية. كل ذلك يضمن لهم إقامة استثنائية لا تُنسى تجمع بين الخصوصية والرفاهية.
يؤكد فندق ريكسوس بريميوم دبي، ومن خلال هذه المزايا المتكاملة، التزامه بتقديم أرقى معايير الضيافة الفندقية، حيث يجد الضيوف كل وسائل الراحة والترف في مكانٍ واحد، ضمن أجواء نابضة بالحياة وموقع استثنائي على شاطئ جميرا.
لمزيد من التفاصيل حول المزايا حسب كل نوع غرفة، يُرجى زيارة:
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