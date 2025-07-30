برشلونة يعلن عن تفاصيل عملية شتيغن الجراحية

خبرني - أعلن نادي برشلونة الإسباني، أن حارس مرمى الفريق الأول، مارك أندريه تير شتيغن، قد خضع لعملية جراحية ناجحة جديدة لمعالجة مشاكل أسفل الظهر.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن العملية أجرتها الدكتورة أميلي ليغليز، تحت إشراف الخدمات الطبية للنادي في عيادة "سبورتس كلينيك بوردو ميرينياك".

وأشار برشلونة إلى أن شتيغن بات غير متاح للمشاركة مع الفريق، وأن موعد عودته إلى الملاعب سيتحدد بناءً على فترة تعافيه.