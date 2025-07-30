برشلونة يعلن عن تفاصيل عملية شتيغن الجراحية
خبرني - أعلن نادي برشلونة الإسباني، أن حارس مرمى الفريق الأول، مارك أندريه تير شتيغن، قد خضع لعملية جراحية ناجحة جديدة لمعالجة مشاكل أسفل الظهر.
وأوضح النادي في بيان رسمي أن العملية أجرتها الدكتورة أميلي ليغليز، تحت إشراف الخدمات الطبية للنادي في عيادة "سبورتس كلينيك بوردو ميرينياك".
وأشار برشلونة إلى أن شتيغن بات غير متاح للمشاركة مع الفريق، وأن موعد عودته إلى الملاعب سيتحدد بناءً على فترة تعافيه.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
لماذا اعترف ماكرون بفلسطين الآن؟
مركز "إكسل لندن" يستضيف أول فعالية رسمية بعد توسعة بمساحة 25 ألف متر مربع
عروض متنوعة في مسرحي أرتيمس والصوت والضوء باليوم الخامس منجرش39
فلاديمير إيفيتش: متفائل بموسم استثنائي للعين
ترامب يهاجم صادق خان مجددا وستارمر يرد: "إنه صديقي"
مغامرة تفاعلية جديدة مع بيبا بيغ في الغاليريا جزيرة الماريه