الأردن.. أندية المحترفين تتعهد بمحاربة الشتم والإساءة داخل الملاعب

الأردن.. أندية المحترفين تتعهد بمحاربة الشتم والإساءة داخل الملاعب
خبرني - أكدت أندية المحترفين الأردنية التزامها العميق بأخلاقيات الرياضة ورفضها لكافة أشكال الشتم والإساءة داخل الملاعب، سواء من قبل اللاعبين أو الجماهير. وأوضحت الأندية، في بيان مشترك موقع من عدد من رؤساء الأندية، أن الرياضة يجب أن تظل ميدانًا للروح الرياضية، وأداة لتعزيز القيم الأصيلة القائمة على الاحترام والرجولة، وليس ساحة للتنابز أو السلوك غير الحضاري.
وحذرت الأندية من تجاوزات بعض المشجعين التي تسيء لصورة الكرة الأردنية، مؤكدة أنها لن تتحمل مسؤولية أي تجاوز فردي لا يمثلها. ودعت روابط الجماهير للتوقيع على وثيقة التزام أخلاقي تعكس الصورة الحقيقية للملاعب الأردنية، وأن يكون الفوز الحقيقي هو بالتحلي بالأخلاق قبل تحقيق أي نتيجة على أرض الملعب.
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