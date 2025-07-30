اجتماعات تنسيقية لإطلاق مبادرة زراعة الأشجار الأصيلة في العقبة

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اجتماعات تنسيقية لإطلاق مبادرة زراعة الأشجار الأصيلة في العقبة
(MENAFN- Jordan News Agency) العقبة 30 تموز (بترا) – أمين المعايطة- انطلقت في مدينة العقبة، اليوم الأربعاء، سلسلة اجتماعات تنسيقية لعدد من الجهات المعنية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وممثلي لجان الأحياء في مدينة العقبة، بالتعاون مع الحديقة النباتية الملكية، لإطلاق مبادرة زراعة الأشجار الأصيلة في العقبة وتحديد المواقع المناسبة لزراعتها.
وتأتي هذه المبادرة في إطار مشروع "تعزيز التنوع الحيوي والمنعة للنظم البيئية الساحلية في العقبة (EmBRACE)"، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بدعم من الحكومة الكندية.
وسيتم خلال الاجتماعات تحديد أعداد المشاركين والمتطوعين من أبناء العقبة الذين سيشاركون في عملية الزراعة، بالإضافة إلى وضع مخطط زمني وخطة تنفيذية واضحة لتنفيذ نشاطات الزراعة، ودراسة إمكانية إنشاء حدائق نباتية أصيلة في المواقع المقررة.
وستتضمن نشاطات المبادرة دراسة وتوثيق تنوع الغطاء النباتي في محيط السدود الركامية والأودية الساحلية، وتقييم تأثير التغيرات البيئية على هذه الأنواع النباتية، بهدف تقديم حلول قائمة على الطبيعة لاستعادة الغطاء النباتي الأصلي، بما يعزز السياحة البيئية ويدعم المجتمعات المحلية في العقبة.
من جانبه، قال نائب المدير العام ومدير إدارة حفظ النبات في الحديقة النباتية الملكية الدكتور حاتم طيفور، "تمثل هذه المبادرة خطوة عملية نحو استعادة النظم البيئية في العقبة، وتعكس التزامنا بالحلول القائمة على الطبيعة، بمشاركة المجتمعات المحلية".
وأكدت مديرة قسم لجان الأحياء في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتورة سناء الخطايبة، أن هذه الخطوة تساهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا واستدامة بيئية، وتعزز الارتباط بين السكان وبيئتهم الطبيعية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار مشروع "تعزيز التنوع الحيوي والمنعة للنظم البيئية الساحلية في العقبة (EmBRACE)"، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بدعم من الحكومة الكندية.
وسيتم خلال الاجتماعات تحديد أعداد المشاركين والمتطوعين من أبناء العقبة الذين سيشاركون في عملية الزراعة، بالإضافة إلى وضع مخطط زمني وخطة تنفيذية واضحة لتنفيذ نشاطات الزراعة، ودراسة إمكانية إنشاء حدائق نباتية أصيلة في المواقع المقررة.
وستتضمن نشاطات المبادرة دراسة وتوثيق تنوع الغطاء النباتي في محيط السدود الركامية والأودية الساحلية، وتقييم تأثير التغيرات البيئية على هذه الأنواع النباتية، بهدف تقديم حلول قائمة على الطبيعة لاستعادة الغطاء النباتي الأصلي، بما يعزز السياحة البيئية ويدعم المجتمعات المحلية في العقبة.
من جانبه، قال نائب المدير العام ومدير إدارة حفظ النبات في الحديقة النباتية الملكية الدكتور حاتم طيفور، "تمثل هذه المبادرة خطوة عملية نحو استعادة النظم البيئية في العقبة، وتعكس التزامنا بالحلول القائمة على الطبيعة، بمشاركة المجتمعات المحلية".
وأكدت مديرة قسم لجان الأحياء في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتورة سناء الخطايبة، أن هذه الخطوة تساهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا واستدامة بيئية، وتعزز الارتباط بين السكان وبيئتهم الطبيعية.
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