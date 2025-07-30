اجتماعات تنسيقية لإطلاق مبادرة زراعة الأشجار الأصيلة في العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 30 تموز (بترا) – أمين المعايطة- انطلقت في مدينة العقبة، اليوم الأربعاء، سلسلة اجتماعات تنسيقية لعدد من الجهات المعنية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وممثلي لجان الأحياء في مدينة العقبة، بالتعاون مع الحديقة النباتية الملكية، لإطلاق مبادرة زراعة الأشجار الأصيلة في العقبة وتحديد المواقع المناسبة لزراعتها.وتأتي هذه المبادرة في إطار مشروع "تعزيز التنوع الحيوي والمنعة للنظم البيئية الساحلية في العقبة (EmBRACE)"، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بدعم من الحكومة الكندية.وسيتم خلال الاجتماعات تحديد أعداد المشاركين والمتطوعين من أبناء العقبة الذين سيشاركون في عملية الزراعة، بالإضافة إلى وضع مخطط زمني وخطة تنفيذية واضحة لتنفيذ نشاطات الزراعة، ودراسة إمكانية إنشاء حدائق نباتية أصيلة في المواقع المقررة.وستتضمن نشاطات المبادرة دراسة وتوثيق تنوع الغطاء النباتي في محيط السدود الركامية والأودية الساحلية، وتقييم تأثير التغيرات البيئية على هذه الأنواع النباتية، بهدف تقديم حلول قائمة على الطبيعة لاستعادة الغطاء النباتي الأصلي، بما يعزز السياحة البيئية ويدعم المجتمعات المحلية في العقبة.من جانبه، قال نائب المدير العام ومدير إدارة حفظ النبات في الحديقة النباتية الملكية الدكتور حاتم طيفور، "تمثل هذه المبادرة خطوة عملية نحو استعادة النظم البيئية في العقبة، وتعكس التزامنا بالحلول القائمة على الطبيعة، بمشاركة المجتمعات المحلية".وأكدت مديرة قسم لجان الأحياء في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتورة سناء الخطايبة، أن هذه الخطوة تساهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا واستدامة بيئية، وتعزز الارتباط بين السكان وبيئتهم الطبيعية.