23 قتيلا وآلاف المشردين جراء فيضانات مفاجئة في نيجيريا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تموز (بترا) - لقي 23 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات، فيما شرد آلاف السكان، جراء فيضانات مفاجئة اجتاحت مناطق شمال شرق نيجيريا نتيجة أمطار غزيرة، وفقا لما أفاد به مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الليلة الماضية.ونقل المكتب عن الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ قوله إن "الفيضانات اجتاحت عدة أحياء في مدينة يولا، عاصمة ولاية أداماوا، متسببة في أضرار بشرية ومادية كبيرة، وسط استمرار عمليات الإنقاذ والإغاثة التي تنفذها السلطات المحلية، والتي شملت افتتاح ملاجئ مؤقتة لإيواء المتضررين".وحذرت السلطات النيجيرية من احتمال تواصل هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة، داعية السكان إلى إخلاء المناطق المنخفضة تجنبا لمزيد من الخسائر.وتشهد نيجيريا، خلال الفترة من حزيران إلى تشرين الثاني من كل عام، هطول أمطار موسمية كثيفة تتسبب بفيضانات مدمرة، لا سيما في ظل ضعف البنية التحتية في عدد من المناطق.وبحسب تقارير رسمية، فإن حصيلة ضحايا موسم الأمطار الحالي، الذي بدأ في أيار الماضي، تجاوزت 200 حالة وفاة، معظمها سجلت في ولاية النيجر.