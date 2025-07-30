  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
23 قتيلا وآلاف المشردين جراء فيضانات مفاجئة في نيجيريا

23 قتيلا وآلاف المشردين جراء فيضانات مفاجئة في نيجيريا

2025-07-30 03:05:51
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 تموز (بترا) - لقي 23 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات، فيما شرد آلاف السكان، جراء فيضانات مفاجئة اجتاحت مناطق شمال شرق نيجيريا نتيجة أمطار غزيرة، وفقا لما أفاد به مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الليلة الماضية.
ونقل المكتب عن الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ قوله إن "الفيضانات اجتاحت عدة أحياء في مدينة يولا، عاصمة ولاية أداماوا، متسببة في أضرار بشرية ومادية كبيرة، وسط استمرار عمليات الإنقاذ والإغاثة التي تنفذها السلطات المحلية، والتي شملت افتتاح ملاجئ مؤقتة لإيواء المتضررين".
وحذرت السلطات النيجيرية من احتمال تواصل هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة، داعية السكان إلى إخلاء المناطق المنخفضة تجنبا لمزيد من الخسائر.
وتشهد نيجيريا، خلال الفترة من حزيران إلى تشرين الثاني من كل عام، هطول أمطار موسمية كثيفة تتسبب بفيضانات مدمرة، لا سيما في ظل ضعف البنية التحتية في عدد من المناطق.
وبحسب تقارير رسمية، فإن حصيلة ضحايا موسم الأمطار الحالي، الذي بدأ في أيار الماضي، تجاوزت 200 حالة وفاة، معظمها سجلت في ولاية النيجر.

MENAFN30072025000117011021ID1109860872

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث