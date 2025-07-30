23 قتيلا وآلاف المشردين جراء فيضانات مفاجئة في نيجيريا

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
23 قتيلا وآلاف المشردين جراء فيضانات مفاجئة في نيجيريا
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 30 تموز (بترا) - لقي 23 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات، فيما شرد آلاف السكان، جراء فيضانات مفاجئة اجتاحت مناطق شمال شرق نيجيريا نتيجة أمطار غزيرة، وفقا لما أفاد به مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الليلة الماضية.
ونقل المكتب عن الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ قوله إن "الفيضانات اجتاحت عدة أحياء في مدينة يولا، عاصمة ولاية أداماوا، متسببة في أضرار بشرية ومادية كبيرة، وسط استمرار عمليات الإنقاذ والإغاثة التي تنفذها السلطات المحلية، والتي شملت افتتاح ملاجئ مؤقتة لإيواء المتضررين".
وحذرت السلطات النيجيرية من احتمال تواصل هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة، داعية السكان إلى إخلاء المناطق المنخفضة تجنبا لمزيد من الخسائر.
وتشهد نيجيريا، خلال الفترة من حزيران إلى تشرين الثاني من كل عام، هطول أمطار موسمية كثيفة تتسبب بفيضانات مدمرة، لا سيما في ظل ضعف البنية التحتية في عدد من المناطق.
وبحسب تقارير رسمية، فإن حصيلة ضحايا موسم الأمطار الحالي، الذي بدأ في أيار الماضي، تجاوزت 200 حالة وفاة، معظمها سجلت في ولاية النيجر.
ونقل المكتب عن الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ قوله إن "الفيضانات اجتاحت عدة أحياء في مدينة يولا، عاصمة ولاية أداماوا، متسببة في أضرار بشرية ومادية كبيرة، وسط استمرار عمليات الإنقاذ والإغاثة التي تنفذها السلطات المحلية، والتي شملت افتتاح ملاجئ مؤقتة لإيواء المتضررين".
وحذرت السلطات النيجيرية من احتمال تواصل هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة، داعية السكان إلى إخلاء المناطق المنخفضة تجنبا لمزيد من الخسائر.
وتشهد نيجيريا، خلال الفترة من حزيران إلى تشرين الثاني من كل عام، هطول أمطار موسمية كثيفة تتسبب بفيضانات مدمرة، لا سيما في ظل ضعف البنية التحتية في عدد من المناطق.
وبحسب تقارير رسمية، فإن حصيلة ضحايا موسم الأمطار الحالي، الذي بدأ في أيار الماضي، تجاوزت 200 حالة وفاة، معظمها سجلت في ولاية النيجر.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
لماذا اعترف ماكرون بفلسطين الآن؟
مركز "إكسل لندن" يستضيف أول فعالية رسمية بعد توسعة بمساحة 25 ألف متر مربع
عروض متنوعة في مسرحي أرتيمس والصوت والضوء باليوم الخامس منجرش39
فلاديمير إيفيتش: متفائل بموسم استثنائي للعين
ترامب يهاجم صادق خان مجددا وستارمر يرد: "إنه صديقي"
مغامرة تفاعلية جديدة مع بيبا بيغ في الغاليريا جزيرة الماريه