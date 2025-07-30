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الإمارات تدعو المواطنين الموجودين في الصين إلى الحيطة والحذر

الإمارات تدعو المواطنين الموجودين في الصين إلى الحيطة والحذر

2025-07-30 03:01:13
(MENAFN- Al-Bayan) أهابت القنصلية العامة لدولة الإمارات في شنغهاي مواطني الدولة المتواجدين في جمهورية الصين الشعبية بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة الاستوائية التي تؤثر على طول السواحل لمقاطعتي جيانغسو وتشجيانغ، وكذلك مدينة شنغهاي.

كما أكدت البعثة ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

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