(توينستايك) تطلق أداة حاسبة التفعيل والخروج من (أي تي آيتش) الرائدة في الصناعة

(MENAFN- Chainwire Arabic)

نيويورك، 29 يوليو 2025 /بي آر نيوزواير/ — أعلنت شركة (توينستايك)، المزود الرائد لخدمات التخزين غير الحاضنة للعملاء المؤسسيين، عن إطلاق أداة حاسبة التفعيل والخروج من (أي تي آيتش) الثورية لدعم إدارة السيولة المثلى وتوقيت المدققين.

تُعَدّ (توينستايك) شريكًا موثوقًا لمزودي صناديق المؤشرات المتداولة (أي تي اف) والبورصات، وصناديق التحوط، ورؤوس الأموال الاستثمارية، حيث تجمع بين خدمة متميزة وتكامل سهل مع الشركاء الحاضنين، ودعم واسع للأصول، وامتثال بمعايير المؤسسات، والقدرة على تطوير منتجات مخصصة. توفر هذه الأداة للعملاء رؤى قابلة للتنفيذ بشأن أفضل توقيت للدخول أو الخروج من تخزين (أي تي آيتش)، سواء بشكل فردي، أو ضمن مجموعات، أو عبر قوائم المدققين المحمّلة.

كانت هذه الأداة متاحة سابقًا فقط لعملاء خدمة الكونسيرج لدى (توينستايك)، وساعدت في تحقيق أكثر من 750 ألف دولار من المكافآت الإضافية من خلال تحسين توقيت الخروج. وهي الآن متوفرة عبر بوابة (توينستايك) ومجموعة واجهات برمجة التطبيقات (أيه بي آي).

قال الرئيس التنفيذي أندرو جيب: "تقلل حاسبة التفعيل والخروج من (توينستايك) من المكافآت المهدورة وتعزز قدرتنا على تقديم خدمات تخزين من الطراز الأول، مما يضمن استمرارنا في تقديم أداء مكافآت رائد في السوق لعملائنا."

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المصدر (توينستايك)

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