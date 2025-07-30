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أكاديمية SRMG وقناة الشرق تستضيفان ورشة عمل رائدة في مجال الاتصال بالشراكة مع "آبكو" وجامعة كولومبيا
(MENAFN- SRMG) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 يوليو 2025 – أعلنت اليوم كل من أكاديمية المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) وقناة تلفزيون الشرق للأخبار عن استضافتهما في شهر أكتوبر2025 لورشة عمل رفيعة المستوى في مجال الاتصال الاستراتيجي، بقيادة معهد "آبكو" (APCO) وبالشراكة مع جامعة كولومبيا.
صمِم البرنامج لنخبة من أخصائي قطاعي الإعلام والاتصال في العالم العربي، وسيعقد على مدة أربعة أيام في استوديوهات قناة الشرق للأخبار، في مركز دبي المالي العالمي (DIFC). وسيكتسب المشاركون من خلاله معرفة مباشرة بكيفية عمل غرف الأخبار الدولية الحديثة، وبالاستراتيجيات الفعالة لمواكبة التحولات السريعة في المشهد الإعلامي.
يتضمن البرنامج جلسة محورية تديرها أكاديمية SRMG الرائدة في مجال التدريب المهني، بمشاركة الدكتور نبيل الخطيب، المدير العام لـقناة الشرق للأخبار، ورياض حمادة، مدير أخبار اقتصاد "الشرق مع بلومبرغ"، سيتم التركيز فيها على التحديات الناجمة عن ديناميكية التحولات السريعة الحاصلة في قطاع الإعلام، والفرص التي تتيحها.
وأشار علاء شاهين صالحة، المدير التنفيذي لأكاديمية SRMG، الى أهمية هذا الحدث، قائلأ: "تمثل استضافة هذا البرنامج السبَاق مع جامعة كولومبيا ومعهد آبكو محطة بارزة في التزامنا بالارتقاء بصناعة الإعلام في المنطقة".
من جانبه، قال مأمون صبيح، رئيس شركة "آبكو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تمثل شراكتنا مع SRMG مرحلة جديدة في التعاون المهني - الأكاديمي، بهدف سد فجوة المهارات عند المتخصصين في مجال الاتصال. ففي عصر يتسم بالتقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، وبالانتشار السريع لبرامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، لم يعد التطوير المستمر للمهارات خيارًا، بل هو ضرورة. ويمتلك خبراؤنا إمكانيات معرفية فريدة لمساعدة المشاركين على التعامل مع هذه التشابكات المعقَدة بوضوح وثقة".
ستتضمن ورشة العمل برامج تدريبية متخصصة تم تطويرها من قبل جامعة كولومبيا ومعهد "آبكو"، تجمع بين أفضل ممارسات في مجال الاتصال الاستراتيجي وتمارين محاكية للواقع والتدريب الشخصي. وتهدف هذه المبادرة إلى سد فجوات في لمهارات الأساسية لتمكين المتخصصين في مجال الإعلام في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
صمِم البرنامج لنخبة من أخصائي قطاعي الإعلام والاتصال في العالم العربي، وسيعقد على مدة أربعة أيام في استوديوهات قناة الشرق للأخبار، في مركز دبي المالي العالمي (DIFC). وسيكتسب المشاركون من خلاله معرفة مباشرة بكيفية عمل غرف الأخبار الدولية الحديثة، وبالاستراتيجيات الفعالة لمواكبة التحولات السريعة في المشهد الإعلامي.
يتضمن البرنامج جلسة محورية تديرها أكاديمية SRMG الرائدة في مجال التدريب المهني، بمشاركة الدكتور نبيل الخطيب، المدير العام لـقناة الشرق للأخبار، ورياض حمادة، مدير أخبار اقتصاد "الشرق مع بلومبرغ"، سيتم التركيز فيها على التحديات الناجمة عن ديناميكية التحولات السريعة الحاصلة في قطاع الإعلام، والفرص التي تتيحها.
وأشار علاء شاهين صالحة، المدير التنفيذي لأكاديمية SRMG، الى أهمية هذا الحدث، قائلأ: "تمثل استضافة هذا البرنامج السبَاق مع جامعة كولومبيا ومعهد آبكو محطة بارزة في التزامنا بالارتقاء بصناعة الإعلام في المنطقة".
من جانبه، قال مأمون صبيح، رئيس شركة "آبكو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تمثل شراكتنا مع SRMG مرحلة جديدة في التعاون المهني - الأكاديمي، بهدف سد فجوة المهارات عند المتخصصين في مجال الاتصال. ففي عصر يتسم بالتقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، وبالانتشار السريع لبرامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، لم يعد التطوير المستمر للمهارات خيارًا، بل هو ضرورة. ويمتلك خبراؤنا إمكانيات معرفية فريدة لمساعدة المشاركين على التعامل مع هذه التشابكات المعقَدة بوضوح وثقة".
ستتضمن ورشة العمل برامج تدريبية متخصصة تم تطويرها من قبل جامعة كولومبيا ومعهد "آبكو"، تجمع بين أفضل ممارسات في مجال الاتصال الاستراتيجي وتمارين محاكية للواقع والتدريب الشخصي. وتهدف هذه المبادرة إلى سد فجوات في لمهارات الأساسية لتمكين المتخصصين في مجال الإعلام في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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