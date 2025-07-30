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عطلتكم الصيفية الفاخرة تبدأ من ليماسول مع منتجع مدينة الأحلام
(MENAFN- qcomms) دول مجلس التعاون الخليجي، يوليو 2025: مع اقتراب ذروة الصيف، تفتح مدينة ليماسول الساحلية في قبرص ذراعيها للزوار من دول الخليج، مقدمةً مزيجًا فريدًا من الجمال الطبيعي، والعمق الثقافي، والفخامة العصرية. تُعد مدينة الأحلام المتوسطية، أول منتجع متكامل في أوروبا، حيث تلتقي رفاهية الإقامة بروعة الطبيعة القبرصية والتاريخ الغني للجزيرة. تقع المدينة بين الجبال والبحر في غرب ليماسول، وتُعد خيارًا مثاليًا للباحثين عن إجازة تجمع بين المتعة والثقافة والاسترخاء.
يدعو منتجع مدينة الأحلام، الزوار هذا الصيف لاكتشاف أجواء ليماسول التي تجمع بين سحر الماضي وحداثة الحاضر، حيث يمكنهم زيارة مدينة كوريو الأثرية ذات المسرح الإغريقي الروماني المطل على البحر، أو استكشاف قلعة كولوسي التي تعود للعصور الوسطى وتروي قصص الفرسان، فضلًا عن التنزه في الحي القديم بليماسول بأزقته المرصوفة، وواجهاته الحجرية التقليدية، وورش الحرف اليدوية، والمقاهي العريقة. ومع حلول فصل الصيف، تنبض المدينة بالحياة عبر معارض فنية، ومهرجانات محلية، وعروض مفتوحة في الهواء الطلق.
ويمتد سحر ليماسول إلى شواطئها التي تتجاوز 16 كيلومترًا، مثل شاطئ "ليديز مايل" وشاطئ "داسودي"، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالسباحة والأنشطة البحرية في أجواء هادئة وآمنة. أما الراغبون في استكشاف الطبيعة الجبلية، فيمكنهم التوجه إلى جبال ترودوس القريبة التي توفر مسارات مشي خلابة، وكرومًا تنتج أشهى أنواع العنب في العالم. ويزداد الصيف متعة مع العديد من الفعاليات المتنوعة مثل الحفلات الموسيقية على الأسطح، والأسواق الليلية، ودور السينما في الهواء الطلق، بينما تزخر المدينة بالمطاعم التي تقدم أطباقًا قبرصية أصيلة كالحلوم، والشيفتاليا، والسوفلا، إلى جانب المأكولات البحرية الطازجة.
تُوفر مدينة الأحلام المتوسطية، على بُعد عشر دقائق فقط من وسط ليماسول، قاعدة مثالية للإقامة الفاخرة، حيث تضم 500 غرفة وجناحًا عصريًا بإطلالات متميزة على البحر أو بحيرة أكروتيري أو جبال ترودوس. وتشمل المرافق مجموعة واسعة من الخيارات الترفيهية مثل مجمع المسابح الكبير، مركز رينو سبا واللياقة البدنية، وأكاديمية ماركوس باجداتيس للتنس. وللأطفال والعائلات، يضم المنتجع منتزه مغامرات خارجي، ومناطق أنشطة مخصصة للأطفال، إلى جانب أمسيات أفلام وعروض ترفيهية.
وخلال هذا الصيف، يستضيف المنتجع فعاليات حصرية، من أبرزها سلسلة حفلات "Wet Glam" بجانب المسبح بمشاركة منسقي موسيقى عالميين، فضلًا عن برامج تدريب احترافية في التنس يقدمها النجم القبرصي العالمي ماركوس باجداتيس بنفسه. كما يُعد المنتجع وجهة ذواقة بامتياز، حيث يضم مجموعة من المطاعم الراقية التي تعكس تنوّع المطبخ المتوسطي والعالمي، منها مطعم "أناييس" للمأكولات الفرنسية الراقية، و"أمبر دراجون" للنَكهات الآسيوية الأصيلة، و"أورا" الذي يقدم تشكيلة عالمية ومحلية نابضة بالنكهات، بالإضافة إلى "برايم ستيك هاووس" الذي يقدّم أفخر أنواع اللحوم والمشروبات في أجواءٍ أنيقة وراقية.
تبدأ أسعار الإقامة في مدينة الأحلام المتوسطية من 2,065 درهمًا إماراتيًا لليلة الواحدة، ما يجعلها وجهة مثالية للهروب من حرارة الصيف إلى عالم من الراحة، والرفاهية، والثقافة، حيث تتلألأ مياه البحر تحت شمس المتوسط وتتحول كل لحظة إلى تجربة لا تُنسى.
يدعو منتجع مدينة الأحلام، الزوار هذا الصيف لاكتشاف أجواء ليماسول التي تجمع بين سحر الماضي وحداثة الحاضر، حيث يمكنهم زيارة مدينة كوريو الأثرية ذات المسرح الإغريقي الروماني المطل على البحر، أو استكشاف قلعة كولوسي التي تعود للعصور الوسطى وتروي قصص الفرسان، فضلًا عن التنزه في الحي القديم بليماسول بأزقته المرصوفة، وواجهاته الحجرية التقليدية، وورش الحرف اليدوية، والمقاهي العريقة. ومع حلول فصل الصيف، تنبض المدينة بالحياة عبر معارض فنية، ومهرجانات محلية، وعروض مفتوحة في الهواء الطلق.
ويمتد سحر ليماسول إلى شواطئها التي تتجاوز 16 كيلومترًا، مثل شاطئ "ليديز مايل" وشاطئ "داسودي"، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالسباحة والأنشطة البحرية في أجواء هادئة وآمنة. أما الراغبون في استكشاف الطبيعة الجبلية، فيمكنهم التوجه إلى جبال ترودوس القريبة التي توفر مسارات مشي خلابة، وكرومًا تنتج أشهى أنواع العنب في العالم. ويزداد الصيف متعة مع العديد من الفعاليات المتنوعة مثل الحفلات الموسيقية على الأسطح، والأسواق الليلية، ودور السينما في الهواء الطلق، بينما تزخر المدينة بالمطاعم التي تقدم أطباقًا قبرصية أصيلة كالحلوم، والشيفتاليا، والسوفلا، إلى جانب المأكولات البحرية الطازجة.
تُوفر مدينة الأحلام المتوسطية، على بُعد عشر دقائق فقط من وسط ليماسول، قاعدة مثالية للإقامة الفاخرة، حيث تضم 500 غرفة وجناحًا عصريًا بإطلالات متميزة على البحر أو بحيرة أكروتيري أو جبال ترودوس. وتشمل المرافق مجموعة واسعة من الخيارات الترفيهية مثل مجمع المسابح الكبير، مركز رينو سبا واللياقة البدنية، وأكاديمية ماركوس باجداتيس للتنس. وللأطفال والعائلات، يضم المنتجع منتزه مغامرات خارجي، ومناطق أنشطة مخصصة للأطفال، إلى جانب أمسيات أفلام وعروض ترفيهية.
وخلال هذا الصيف، يستضيف المنتجع فعاليات حصرية، من أبرزها سلسلة حفلات "Wet Glam" بجانب المسبح بمشاركة منسقي موسيقى عالميين، فضلًا عن برامج تدريب احترافية في التنس يقدمها النجم القبرصي العالمي ماركوس باجداتيس بنفسه. كما يُعد المنتجع وجهة ذواقة بامتياز، حيث يضم مجموعة من المطاعم الراقية التي تعكس تنوّع المطبخ المتوسطي والعالمي، منها مطعم "أناييس" للمأكولات الفرنسية الراقية، و"أمبر دراجون" للنَكهات الآسيوية الأصيلة، و"أورا" الذي يقدم تشكيلة عالمية ومحلية نابضة بالنكهات، بالإضافة إلى "برايم ستيك هاووس" الذي يقدّم أفخر أنواع اللحوم والمشروبات في أجواءٍ أنيقة وراقية.
تبدأ أسعار الإقامة في مدينة الأحلام المتوسطية من 2,065 درهمًا إماراتيًا لليلة الواحدة، ما يجعلها وجهة مثالية للهروب من حرارة الصيف إلى عالم من الراحة، والرفاهية، والثقافة، حيث تتلألأ مياه البحر تحت شمس المتوسط وتتحول كل لحظة إلى تجربة لا تُنسى.
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