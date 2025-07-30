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نهاية صعبة في لندن للموسم الـ11 الذي شهد أداءً قوياً من فريق نيسان للفورمولا إي
(MENAFN- Edelman) لندن، المملكة المتحدة (29 يوليو 2025) – خاض فريق نيسان للفورمولا إي عطلة نهاية أسبوع صعبة في ختام موسم 2024/2025 من بطولة فورمولا إي العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات ABB. وخاض الفريق السباق بطلاء خاص باللون الأزرق الفيروزي احتفالاً بإطلاق نيسان "ليف" الجديدة، حيث تمكن نورمان ناتو من حصد النقاط يوم السبت، فيما واجه زميله رولاند صعوبات في موقع المقدمة ضمن سباق يوم الأحد قبل أن يُجبره حادث على الانسحاب.
وفي الجولة الخامسة عشرة يوم السبت، قدّم ناتو أداءً واعدًا مكّنه من إنهاء السباق ضمن المراكز العشرة الأولى. وكان السائق الفرنسي قد انطلق من المركز السادس عشر وتمكّن من التقدم سريعاً ليعزز ترتيبه، حيث أظهر تنافسية عالية وبشكل مستمر وتقدم سبع مراكز لينهي السباق في المركز التاسع. أما في السيارة رقم 23، فقد اصطف أوليفر رولاند بطل العالم للموسم الحادي عشر والذي تُوج مؤخرًا، في المركز الثاني عشر على خط الانطلاق. ومع ذلك، فإن الأضرار الناتجة عن الاحتكاك أثناء السباق أعاقت تقدمه، حيث أنهى السائق البريطاني السباق متأخرًا بأكثر من ثانية واحدة فقط عن المركز الذي يتيح له حصد النقاط، مكتفيًا بالمركز الحادي عشر.
وعلى الرغم من الاحباط الذي أصاب الفريق في السباق الأول في عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن تركيزه ظل منصباً على الجولة الختامية للموسم، مع توفر فرصة للفوز بلقبي الفرق والمصنّعين. وكاد السائقان أن يتأهلا إلى جولات المبارزة في التصفيات، لكنهما اصطفا جنبًا إلى جنب في المركزين التاسع والعاشر. وقد أجبر احتكاكٌ مبكر لسيارة "ناتو" على الدخول إلى منطقة الصيانة، لكن بعد عودته في مؤخرة الترتيب، شق طريقه نحو المركز الحادي عشر، منهيًا السباق بفارق أقل من ثانية عن المراكز العشرة الأولى. أما في السيارة رقم 23، فقد حقق رولاند تقدمًا رائعًا في المراحل الأولى من السباق، حيث انطلق من المركز العاشر وتقدم بسرعة في الترتيب. ومع ذلك، تعرض السائق البريطاني لحادث أثناء وجوده في المراكز المؤهلة لصعود منصة التتويج، ما أنهى سباقه قبل الأوان.
وتدخل بطولة الفورمولا إي الآن فترة التوقف بعد موسم آخر مليء بالإثارة، شهد تمكّن فريق نيسان للفورمولا إي من الانطلاق من المركز الأول أربع مرات،والصعود على منصة التتويج سبع مرات، من بينها أربع انتصارات. حيث قدّم أوليفر رولاند موسمًا مذهلًا مكّنه من حسم لقب السائقين في الجولة السابقة في برلين، قبل سباقين من نهاية الموسم. كما حقق الفريق الياباني أفضل نتيجة له في بطولة الفرق منذ أن تولّت شركة نيسان إدارة الفريق بالكامل، وذلك بحصوله على المركز الثالث، فيما وصلت نيسان أيضًا إلى المركز الثالث في بطولة المصنّعين.
وقال طوماسو فولبي، المدير الإداري ومدير فريق نيسان فورمولا إي: "من المؤكد أن إنهاء الموسم في المركز الثالث في كل من بطولتي الفرق والمصنّعين يُعد أمرًا مخيبًا للآمال، خاصة بعد أن تصدّرنا الترتيب في بعض مراحل الموسم. ومع ذلك، فإذا نظرنا إلى الصورة من منظور أكبر، فيمكننا أن نفخر كثيرًا بهذا العام المذهل. لقد صعدنا على منصة التتويج سبع مرات وحققنا أربع انتصارات، وحسمنا بطولة السائقين قبل سباقين من النهاية، وكنا في قلب المنافسة على بطولتي الفرق والمصنّعين حتى السباق الأخير. لقد تميزنا بتنافسيتنا الشديدة على مدار الموسم، وكان فريقنا يعمل بانسجام تام. وتعلمنا من أخطائنا وكل ما لم يسر كما نريد خلال هذا الموسم وهذا ما سيساعدنا على أن نكون أقوى في الموسم المقبل."
ومن جانبه، قال أوليفر رولاند سائق فريق نيسان فورمولا إي: "واجهتني صعوبات يوم السبت عند محاولة الانطلاق بسرعة، ثم توقفت في موقع متأخر خلف سيارات أخرى بعد التوقف في منطقة الصيانة، وكان من الصعب التجاوز من هناك، ثم تعرضت سيارتي لاحتكاك حرمني من فرصة حصد النقاط. أما يوم الأحد، فقد قدمنا تصفيات أفضل وتمكنت من المنافسة في مواقع المقدمة، قبل أن ينهي حادث سباقي. لقد كانت عطلة نهاية أسبوع صعبة، ولكن بشكل عام، كان الموسم الحادي عشر مذهلاً. إن الفوز بلقب بطل العالم هو حلم تحقق، واستلام الكأس لحظة لا تُنسى! وهذا سيمنحنا دافعًا كبيرًا خلال فترة التوقف لمواصلة التحسّن والعودة بشكل أقوى في الموسم القادم."
ومن جانبه، قال نورمان ناتو سائق فريق نيسان فورمولا إي: "أشعر أننا قدمنا أقصى ما يمكننا يوم السبت من خلال التقدم سبع مراكز وإنهاء السباق في المركز التاسع. كنت سعيدًا بتسجيل النقاط وكنت آمل أن أكرر ذلك يوم الأحد. لكن، بعد انطلاقة قوية، وقع حادث أمامي مباشرة ولم أتمكن من تفاديه، ما أدى إلى أضرار أجبرتني على الدخول إلى منطقة الصيانة. تمكنا من العودة وشق الطريق على المضمار، لكننا أنهينا السباق في المركز الحادي عشر، بفارق بسيط عن النقاط. كانت عطلة نهاية أسبوع مخيبة للآمال بشكل عام، لكن الجميع قدموا مجهودًا رائعًا هذا الموسم لنكون في قلب المنافسة على بطولتي الفرق والمصنّعين حتى اللحظة الأخيرة. وهذا جزء من الرحلة مع الفريق، ونعلم أن الفريق قادر على تقديم أداء أفضل في المستقبل."
وفي الجولة الخامسة عشرة يوم السبت، قدّم ناتو أداءً واعدًا مكّنه من إنهاء السباق ضمن المراكز العشرة الأولى. وكان السائق الفرنسي قد انطلق من المركز السادس عشر وتمكّن من التقدم سريعاً ليعزز ترتيبه، حيث أظهر تنافسية عالية وبشكل مستمر وتقدم سبع مراكز لينهي السباق في المركز التاسع. أما في السيارة رقم 23، فقد اصطف أوليفر رولاند بطل العالم للموسم الحادي عشر والذي تُوج مؤخرًا، في المركز الثاني عشر على خط الانطلاق. ومع ذلك، فإن الأضرار الناتجة عن الاحتكاك أثناء السباق أعاقت تقدمه، حيث أنهى السائق البريطاني السباق متأخرًا بأكثر من ثانية واحدة فقط عن المركز الذي يتيح له حصد النقاط، مكتفيًا بالمركز الحادي عشر.
وعلى الرغم من الاحباط الذي أصاب الفريق في السباق الأول في عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن تركيزه ظل منصباً على الجولة الختامية للموسم، مع توفر فرصة للفوز بلقبي الفرق والمصنّعين. وكاد السائقان أن يتأهلا إلى جولات المبارزة في التصفيات، لكنهما اصطفا جنبًا إلى جنب في المركزين التاسع والعاشر. وقد أجبر احتكاكٌ مبكر لسيارة "ناتو" على الدخول إلى منطقة الصيانة، لكن بعد عودته في مؤخرة الترتيب، شق طريقه نحو المركز الحادي عشر، منهيًا السباق بفارق أقل من ثانية عن المراكز العشرة الأولى. أما في السيارة رقم 23، فقد حقق رولاند تقدمًا رائعًا في المراحل الأولى من السباق، حيث انطلق من المركز العاشر وتقدم بسرعة في الترتيب. ومع ذلك، تعرض السائق البريطاني لحادث أثناء وجوده في المراكز المؤهلة لصعود منصة التتويج، ما أنهى سباقه قبل الأوان.
وتدخل بطولة الفورمولا إي الآن فترة التوقف بعد موسم آخر مليء بالإثارة، شهد تمكّن فريق نيسان للفورمولا إي من الانطلاق من المركز الأول أربع مرات،والصعود على منصة التتويج سبع مرات، من بينها أربع انتصارات. حيث قدّم أوليفر رولاند موسمًا مذهلًا مكّنه من حسم لقب السائقين في الجولة السابقة في برلين، قبل سباقين من نهاية الموسم. كما حقق الفريق الياباني أفضل نتيجة له في بطولة الفرق منذ أن تولّت شركة نيسان إدارة الفريق بالكامل، وذلك بحصوله على المركز الثالث، فيما وصلت نيسان أيضًا إلى المركز الثالث في بطولة المصنّعين.
وقال طوماسو فولبي، المدير الإداري ومدير فريق نيسان فورمولا إي: "من المؤكد أن إنهاء الموسم في المركز الثالث في كل من بطولتي الفرق والمصنّعين يُعد أمرًا مخيبًا للآمال، خاصة بعد أن تصدّرنا الترتيب في بعض مراحل الموسم. ومع ذلك، فإذا نظرنا إلى الصورة من منظور أكبر، فيمكننا أن نفخر كثيرًا بهذا العام المذهل. لقد صعدنا على منصة التتويج سبع مرات وحققنا أربع انتصارات، وحسمنا بطولة السائقين قبل سباقين من النهاية، وكنا في قلب المنافسة على بطولتي الفرق والمصنّعين حتى السباق الأخير. لقد تميزنا بتنافسيتنا الشديدة على مدار الموسم، وكان فريقنا يعمل بانسجام تام. وتعلمنا من أخطائنا وكل ما لم يسر كما نريد خلال هذا الموسم وهذا ما سيساعدنا على أن نكون أقوى في الموسم المقبل."
ومن جانبه، قال أوليفر رولاند سائق فريق نيسان فورمولا إي: "واجهتني صعوبات يوم السبت عند محاولة الانطلاق بسرعة، ثم توقفت في موقع متأخر خلف سيارات أخرى بعد التوقف في منطقة الصيانة، وكان من الصعب التجاوز من هناك، ثم تعرضت سيارتي لاحتكاك حرمني من فرصة حصد النقاط. أما يوم الأحد، فقد قدمنا تصفيات أفضل وتمكنت من المنافسة في مواقع المقدمة، قبل أن ينهي حادث سباقي. لقد كانت عطلة نهاية أسبوع صعبة، ولكن بشكل عام، كان الموسم الحادي عشر مذهلاً. إن الفوز بلقب بطل العالم هو حلم تحقق، واستلام الكأس لحظة لا تُنسى! وهذا سيمنحنا دافعًا كبيرًا خلال فترة التوقف لمواصلة التحسّن والعودة بشكل أقوى في الموسم القادم."
ومن جانبه، قال نورمان ناتو سائق فريق نيسان فورمولا إي: "أشعر أننا قدمنا أقصى ما يمكننا يوم السبت من خلال التقدم سبع مراكز وإنهاء السباق في المركز التاسع. كنت سعيدًا بتسجيل النقاط وكنت آمل أن أكرر ذلك يوم الأحد. لكن، بعد انطلاقة قوية، وقع حادث أمامي مباشرة ولم أتمكن من تفاديه، ما أدى إلى أضرار أجبرتني على الدخول إلى منطقة الصيانة. تمكنا من العودة وشق الطريق على المضمار، لكننا أنهينا السباق في المركز الحادي عشر، بفارق بسيط عن النقاط. كانت عطلة نهاية أسبوع مخيبة للآمال بشكل عام، لكن الجميع قدموا مجهودًا رائعًا هذا الموسم لنكون في قلب المنافسة على بطولتي الفرق والمصنّعين حتى اللحظة الأخيرة. وهذا جزء من الرحلة مع الفريق، ونعلم أن الفريق قادر على تقديم أداء أفضل في المستقبل."
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