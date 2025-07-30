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وفيات الأردن.. الأربعاء 30-7-2025

وفيات الأردن.. الأربعاء 30-7-2025

2025-07-30 02:12:21
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - انتقل إلى رحمته تعالى اليوم الأربعاء 30-7-2025:

زكي حسين محمد سعادة

بسام بشارة دوغان

ناظم حسن احمد صالحة

زياد يعقوب الخوري سليمان عماري

ابتسام ناصر شكري الشريف

فايزة وديع الياس الخوري

سهير إسماعيل نمروقة

رقية (حليمة) محمد علي عبدالرحيم

مصطفى عبدالحميد الرفاعي

سمير حنا الصوالحة

عبيدة عبدالرحمن عبدالله اسبيتان

نديم أحمد علي أبو طاحون


إنا لله وإنا إليه راجعون

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