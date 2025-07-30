إخلاء محطة فوكوشيما اليابانية إثر تحذير من تسونامي

إخلاء محطة فوكوشيما اليابانية إثر تحذير من تسونامي
وقال متحدث باسم تيبكو لوكالة فرانس برس "لقد أجلينا جميع العمّال والموظفين"، مؤكّدا "عدم رصد أيّ أمر غير طبيعي" في المحطة النووية الجاري تفكيكها منذ تضرّرها في 2011 من جراء زلزال وتسونامي تاريخيين.
وصلت إلى جزيرة هوكايدو في شمال اليابان، اليوم الأربعاء، أولى أمواج المدّ العالي (التسونامي) الناجمة عن زلزال ضخم وقع قبالة سواحل أقصى الشرق الروسي، وقد بلغ ارتفاعها 30 سنتيمترا، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كاي".
وحذّرت الهيئة من أنّ أمواج تسونامي أخرى قد تتبع هذه الموجة الأولى وقد يكون ارتفاعها أعلى بكثير، علما أنّ وكالة الأرصاد الجوية اليابانية كانت قد توقّعت أمواجا يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار على طول السواحل الشمالية والشرقية للأرخبيل، وصولا إلى جنوب أوساكا.
من جهة أخرى أعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ الأربعاء في شمال جزر كوريل حيث اجتاح تسونامي مدينة ساحلية بعدما ضرب زلزال عنيف بقوة 8,8 درجات قبالة ساحل البلاد المطل على المحيط الهادئ.
وقال حكومة منطقة ساخالين "أعلنت حالة الطوارئ في منطقة جزر كوريل الشمالية حيث وقع زلزال وتسونامي اليوم".
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