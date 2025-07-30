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هيئة روسية: عدد توابع زلزال كامتشاتكا وصل إلى 30

هيئة روسية: عدد توابع زلزال كامتشاتكا وصل إلى 30

2025-07-30 02:07:02

خبرني - قالت هيئة الجيوفيزياء التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم إنه تم تسجيل 30 هزة أرضية إضافية في أعقاب الزلزال الرئيسي الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا الأربعاء.

وأضافت الهيئة في منشور على تيليغرام أن الهزات تراوحت شدتها بين درجتين وخمس درجات.

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