لا يستسلم.. الشكوك تحاصر سيبايوس في ريال مدريد

خبرني - يعيش داني سيبايوس لاعب ريال مدريد، حالة من الترقب وعدم اليقين بشأن مستقبله، رغم أنه جدد عقده مع الملكي حتى 2027 في محاولة سابقة لإغلاق هذا الملف.

لكن وصول المدرب تشابي ألونسو، الذي لم يُظهر حماسًا كبيرًا للاعتماد عليه خلال منافسات كأس العالم للأندية، أعاد فتح باب الرحيل أمام لاعب الوسط، خاصة في ظل التكدس الكبير في مركزه والمنافسة الشرسة من أسماء مثل كامافينجا وتشواميني وفالفيردي.

سيبايوس سبق أن خاض تجربة الإعارة مع آرسنال في 2019، ونجح وقتها في إثبات نفسه ليعود إلى مدريد مجددًا، إلا أنه لم يتمكن من تثبيت أقدامه كأساسي في التشكيلة الملكية، ما جعله دائمًا تحت مجهر الشك والتساؤل بشأن مستقبله.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فكرة الرحيل مطروحة على الطاولة، لكن العائق المالي المتمثل في راتبه المرتفع يجعل من الصعب على بعض الأندية، وعلى رأسها ناديه السابق ريال بيتيس، تحمل كلفة التعاقد معه.

ورغم رغبة اللاعب في العودة إلى بيته القديم، فإن الظروف لا تزال غير مهيأة لتحقيق هذه الخطوة.

وفي الوقت الذي يقضي فيه سيبايوس ما تبقى من إجازته الصيفية، يبقى الأمل قائمًا في أن يعود إلى "فالديبيباس" ويُقنع تشابي ألونسو بمنحه فرصة حقيقية.

وأثبت سيبايوس مرارًا في مشواره أنه لا يرفع الراية بسهولة، وأنه يملك القدرة على القتال من أجل مكانه، حتى وسط العواصف.