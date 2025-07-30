صفقة جديدة.. مانشستر سيتي يستعيد نجما متوهجا
خبرني - أعلن مانشستر سيتي، تعاقده مع حارس مرماه السابق، جيمس ترافورد، قادما من بيرنلي.
وأشار السيتي في بيان رسمي إلى أن ترافورد عاد مجددا إلى صفوف الفريق بعد عامين من انتقاله إلى بيرنلي في صيف 2023.
وأضاف أيضا أن الحارس الإنجليزي الواعد البالغ من العمر 22 عاما، وقع عقدا مدته 5 مواسم، ينتهي في صيف 2030.
وسبق أن لعب ترافورد 8 أعوام في أكاديمية مانشستر سيتي.
وقال ترافورد "العودة إلى مانشستر سيتي لحظة خاصة وفارقة بالنسبة لي ولعائلتي، لطالما حلمت بأن أعود يوما ما إلى هذا النادي الذي أعتبره بمثابة بيتي الثاني".
أضاف "أنا متحمس للغاية، وفخور بالعمل تحت قيادة بيب جوارديولا، ورفقة عدد من اللاعبين المميزين".
وأتم "أتطلع لخوض أول مباراة أمام جماهيرنا الرائعة، وسأبذل كل ما في وسعي لمساعدة النادي على تحقيق نجاحات جديدة، فأنا صغير، وأتطلع للتطور، ولا يوجد مكان أفضل من مانشستر سيتي لتحقيق ذلك".
وتوهج ترافورد الموسم الماضي بقميص بيرنلي، وكان أبرز المساهمين في عودة الفريق إلى البريميرليج.
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