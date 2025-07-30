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برشلونة يعلن عن قرار رسمي بعد أزمة ودية اليابان

برشلونة يعلن عن قرار رسمي بعد أزمة ودية اليابان

2025-07-30 02:06:53

خبرني - أعلن نادي برشلونة، عن قرار بشأن مبارياته الودية في الجولة الآسيوية.

وأكد البارسا في بيان رسمي أنه سيبث مباراتي الفريق الوديتين في كوريا الجنوبية "مجانا" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

ويستعد الفريق الكتالوني لمواجهة سول يوم 31 يوليو/تموز، ثم دايجو يوم 4 أغسطس/آب المقبل في ختام جولته الآسيوية.
وكان برشلونة اضطر لإصدار بيان اعتذار رسمي بعد مباراته الودية الأولى التي هزم فيها فيسيل كوبي الياباني 3-1، يوم الأحد الماضي، بسبب حالة الارتباك والإزعاج التي أثرت على استقرار البث المباشر للمباراة على منصاته الرسمية، التي تعرضت لمحاولات هجوم واختراق إلكتروني.

ومن المقرر أن يختتم برشلونة مبارياته الودية بمواجهة كومو الإيطالي يوم 10 أغسطس/آب المقبل في كأس خوان جامبر.

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