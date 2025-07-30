توقيع راشفورد يعطّل حسم مستقبل كوندي

خبرني - بات جول كوندي على مشارف توقيع عقده الجديد مع برشلونة، والذي سيبقيه داخل أسوار "كامب نو" حتى صيف عام 2030.

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو إن الإعلان الرسمي عن التجديد كان مقرراً قبل انطلاق الجولة الآسيوية، إلا أن ضيق الجدول الزمني، لاسيما مع حسم صفقة ماركوس راشفورد، أدى إلى تأجيل الموعد البروتوكولي للتوقيع مع الرئيس خوان لابورتا.

وانضم كوندي لبرشلونة في صيف 2022 قادماً من إشبيلية بعد منافسة شرسة مع تشيلسي.

المدافع الفرنسي خاض الموسم الماضي 53 مباراة بقميص برشلونة، وواصل سلسلة مذهلة من المباريات بلغت 105 مواجهات متتالية مع ناديه ومنتخب بلاده، مما عكس التزاماً بدنياً وفنياً من الطراز الرفيع.