رودريغو وتوتنهام.. الفرصة الأخيرة

خبرني - يواجه الدولي البرازيلي رودريغو جوس مستقبلاً ضبابياً في ريال مدريد، بعد خروجه من حسابات المدرب الإسباني تشابي ألونسو وتعاقد النادي مع الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو.

لا يمر أسبوع دون أن يتصدر رودريغو عناوين الصحف. لا يزال مستقبل البرازيلي غامضاً، ويجب حسمه عاجلًا أم آجلًا.

قالت صحيفة آس إن ريال مدريد حريص على الاستفادة من لاعب نادراً ما استخدمه تشابي ألونسو منذ انضمامه. لذا، يتطلع البرازيلي إلى الرحيل.

وتابعت: "توتنهام طلب من ريال مدريد الإذن بالتحدث مع رودريغو".

ويسعى توتنهام لضم اللاعب البرازيلي عبر مبعوث. ويريدون تخفيض الشروط الأولية للنادي.

وذكرت صحيفة AS أن "السبيرز" استثمر ما يقرب من 150 مليون يورو في التعاقدات هذا الصيف لكن اللمسة الأخيرة لا تزال مفقودة.

وتابعت: "يريدون أن يكون رودريغو جوهرة تاج مشروع توماس فرانك الجديد. ليس بأي ثمن، هذا مؤكد. لأن ريال مدريد قدّر قيمة ابن ساو باولو بـ90 مليون يورو. مبلغ باهظ بالنسبة للكثيرين، وإن كان مساوياً لما يُدفع في الدوري الإنجليزي الممتاز. توتنهام واضح: إنهم يريدون التفاوض.