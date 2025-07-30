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زلزال بقوة 8.8 درجات يضرب شرق روسيا وتحذيرات من تسونامي بأمريكا واليابان

زلزال بقوة 8.8 درجات يضرب شرق روسيا وتحذيرات من تسونامي بأمريكا واليابان

2025-07-30 02:05:11
(MENAFN- Palestine News Network ) موسكو -PNN- ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 8.8 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم الأربعاء، سواحل شبه جزيرة "كامتشاتكا" أقصى شرق روسيا، وسط تحذيرات من موجات تسونامي تجتاح المنطقة.

وأفاد بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، بأن مركز الزلزال وقع على بُعد 119 كيلومترًا جنوب شرق مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي في شبه الجزيرة الروسية.

وبين أن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترًا وبلغت قوته 8.8 درجات على مقياس ريختر وتم تسجيل هزات ارتدادية بلغت قوتها 6.9 و6.3 درجات في المنطقة، أعقبتها تحذيرات من تسونامي.

من جانبها، طالبت الوكالة الأميركية لإدارة الطوارئ بإخلاء فوري للمناطق الساحلية في هاواي.

كما صدرت تحذيرات من تسونامي على سواحل روسيا واليابان وألاسكا والساحل الأميركي المطلّ على المحيط الهادئ.

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