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إتش سي إل للبرمجيات تُسرّع تنفيذ رؤية السعودية 2030 عبر مخطط XDO في قمة الرياض التنفيذية
(MENAFN- Absolute Communication Group) الرياض، المملكة العربية السعودية – 28 يوليو 2025: أكدت شركة "إتش سي إل للبرمجيات" التزامها بدعم التحول الرقمي في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030، من خلال استثمارات تقنية استراتيجية تعزّز مكانة المملكة بوصفها قوة رقمية رائدة في الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال قمة الرياض التنفيذية، التي جمعت أكثر من 60 مسؤولًا تنفيذيًا من قطاعات البنوك، التأمين، التكنولوجيا المالية، الأمن السيبراني، والحوكمة وإدارة المخاطر.
استعرضت الشركة خلال القمة مخطط Xperience-Data-Operations (XDO) Blueprint، وهو إطار إداري شامل يجمع بين الخبرة والبيانات والعمليات. يمثّل هذا الإطار بنية أساسية تمكّن المؤسسات السعودية من تبني حلول الجيل القادم، وتحقيق ريادة سوقية مستدامة.
قال كاليان كومار، الرئيس التنفيذي للمنتجات في HCLSoftware:
"نلتزم بدعم الشركات السعودية في سعيها إلى الابتكار، دون المساس بالامتثال أو الكفاءة التشغيلية، وهو ما يشكّل جوهر النمو المستدام".
وفي كلمته الافتتاحية، تحدث فيكرانت شودري، نائب الرئيس الأول لأسواق النمو، عن التوسّع المستمر لمركز التسليم في الرياض، والنمو اللافت في قاعدة عملاء HCLSoftware من كبرى المؤسسات السعودية. وأوضح أن XDO Blueprint يمثل إطارًا موحدًا للحوكمة المؤسسية، يربط بين تجربة العملاء، والكفاءة التشغيلية، والنمو المستند إلى البيانات. وتُعد هذه الركائز أساسًا للتحول نحو الخدمات المصرفية المفتوحة والحكومة الرقمية.
في جلسة حملت عنوان "الدرع الرقمي لرؤية 2030"، سلّط برناردو رودريغيز، المدير الإقليمي للحلول في Immersive Labs، الضوء على أهمية العنصر البشري في الأمن السيبراني. واشتملت الجلسة على عروض تفاعلية ومحاكاة واقعية لهجمات إلكترونية، لتعزيز الجاهزية السيبرانية للمشاركين، إلى جانب استعراض آليات تقييم أداء الفرق الأمنية وفق معايير مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وبناء أنظمة تحقق مستمر من المهارات.
يعكس هذا الطرح جوهر مخطط XDO القائم على التميز التشغيلي والنمو المدروس، في مواجهة مشهد تهديدات متطور، مع توفير رؤية شاملة لسير المعاملات، وأدلة تدقيق فورية وموثوقة تعكس الأداء والامتثال.
في جلسة أخرى حول مراقبة تدفق الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي، عرضت الشركة قدرات منصة iObserve وتطبيق HCL Hive، اللذين يوفّران رؤية لحركة المعاملات من التطبيقات إلى الأنظمة البنكية الأساسية.
تعتمد هذه الأدوات على خوارزميات تعلم آلي تربط الأعطال التقنية بتأثيرها الفوري على العمليات، ما يسرّع تقارير الامتثال، ويوفر تتبعًا شاملاً للحركة التشغيلية، ويبسّط العمليات بما يتوافق مع متطلبات ساما.
وقدّمت هدى البن موسى، مديرة تطوير الأعمال في HCLSoftware، عرضًا حول توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل نماذج العمل المصرفية من أسلوب الاستجابة التقليدية إلى منظومات تنبؤية وذاتية التشغيل. وأكدت أن هذه الحلول تضع معيارًا جديدًا للرشاقة والامتثال، مشيرة إلى أهمية دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة داخل بيئات العمل الحالية لتحقيق قيمة مستدامة.
في جلسة حوارية مع قيادات الشركة، تم تناول دور تكامل XDO في تمكين المؤسسات من التحوّل إلى مؤسسات قادرة على اتخاذ قرارات ذاتية مسبقة تعزز الابتكار والامتثال معًا.
كما استعرض كبار التنفيذيين في أحد صناديق التنمية السعودية تجربة استخدام منصّتي HCL BigFix Workspace وHCL BigFix Enterprise في تسريع التحول الرقمي لقطاع الإسكان. وأبرزوا كيف ساهم اعتماد مخطط XDO في ترسيخ معايير جديدة للكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة في هذا القطاع الحيوي.
واختُتمت القمة بتكريم ثلاث مؤسسات سعودية بجوائز نجاح العملاء، إضافة إلى الإعلان عن الفائز بجائزة تجربة سباق أبو ظبي الكبرى، في خطوة تجسد التزام HCL بدعم التغيير الرقمي والاحتفاء بإنجازات شركائها في المنطقة.
نبذة عن إتش سي إل للبرمجيات
إتش سي إل للبرمجيات هي الذراع البرمجي لشركة HCLTech العالمية، وتعدّ رائدة في تطوير وتسويق ودعم حلول مبتكرة في مجالات الأعمال الذكية، تجربة المستخدم، البيانات والتحليلات، والأمن السيبراني.
تخدم الشركة أكثر من 20,000 مؤسسة حول العالم، بما في ذلك غالبية شركات فورتشن 100 ونحو نصف شركات فورتشن 500، مستندة إلى إرث من الريادة والابتكار.
تقوم HCLSoftware على منظومة قيم تشمل: النجاح المشترك، والنزاهة، والانفتاح، وصناعة القيمة، والتمكين، والمسؤولية المجتمعية.
جاء ذلك خلال قمة الرياض التنفيذية، التي جمعت أكثر من 60 مسؤولًا تنفيذيًا من قطاعات البنوك، التأمين، التكنولوجيا المالية، الأمن السيبراني، والحوكمة وإدارة المخاطر.
استعرضت الشركة خلال القمة مخطط Xperience-Data-Operations (XDO) Blueprint، وهو إطار إداري شامل يجمع بين الخبرة والبيانات والعمليات. يمثّل هذا الإطار بنية أساسية تمكّن المؤسسات السعودية من تبني حلول الجيل القادم، وتحقيق ريادة سوقية مستدامة.
قال كاليان كومار، الرئيس التنفيذي للمنتجات في HCLSoftware:
"نلتزم بدعم الشركات السعودية في سعيها إلى الابتكار، دون المساس بالامتثال أو الكفاءة التشغيلية، وهو ما يشكّل جوهر النمو المستدام".
وفي كلمته الافتتاحية، تحدث فيكرانت شودري، نائب الرئيس الأول لأسواق النمو، عن التوسّع المستمر لمركز التسليم في الرياض، والنمو اللافت في قاعدة عملاء HCLSoftware من كبرى المؤسسات السعودية. وأوضح أن XDO Blueprint يمثل إطارًا موحدًا للحوكمة المؤسسية، يربط بين تجربة العملاء، والكفاءة التشغيلية، والنمو المستند إلى البيانات. وتُعد هذه الركائز أساسًا للتحول نحو الخدمات المصرفية المفتوحة والحكومة الرقمية.
في جلسة حملت عنوان "الدرع الرقمي لرؤية 2030"، سلّط برناردو رودريغيز، المدير الإقليمي للحلول في Immersive Labs، الضوء على أهمية العنصر البشري في الأمن السيبراني. واشتملت الجلسة على عروض تفاعلية ومحاكاة واقعية لهجمات إلكترونية، لتعزيز الجاهزية السيبرانية للمشاركين، إلى جانب استعراض آليات تقييم أداء الفرق الأمنية وفق معايير مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وبناء أنظمة تحقق مستمر من المهارات.
يعكس هذا الطرح جوهر مخطط XDO القائم على التميز التشغيلي والنمو المدروس، في مواجهة مشهد تهديدات متطور، مع توفير رؤية شاملة لسير المعاملات، وأدلة تدقيق فورية وموثوقة تعكس الأداء والامتثال.
في جلسة أخرى حول مراقبة تدفق الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي، عرضت الشركة قدرات منصة iObserve وتطبيق HCL Hive، اللذين يوفّران رؤية لحركة المعاملات من التطبيقات إلى الأنظمة البنكية الأساسية.
تعتمد هذه الأدوات على خوارزميات تعلم آلي تربط الأعطال التقنية بتأثيرها الفوري على العمليات، ما يسرّع تقارير الامتثال، ويوفر تتبعًا شاملاً للحركة التشغيلية، ويبسّط العمليات بما يتوافق مع متطلبات ساما.
وقدّمت هدى البن موسى، مديرة تطوير الأعمال في HCLSoftware، عرضًا حول توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل نماذج العمل المصرفية من أسلوب الاستجابة التقليدية إلى منظومات تنبؤية وذاتية التشغيل. وأكدت أن هذه الحلول تضع معيارًا جديدًا للرشاقة والامتثال، مشيرة إلى أهمية دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة داخل بيئات العمل الحالية لتحقيق قيمة مستدامة.
في جلسة حوارية مع قيادات الشركة، تم تناول دور تكامل XDO في تمكين المؤسسات من التحوّل إلى مؤسسات قادرة على اتخاذ قرارات ذاتية مسبقة تعزز الابتكار والامتثال معًا.
كما استعرض كبار التنفيذيين في أحد صناديق التنمية السعودية تجربة استخدام منصّتي HCL BigFix Workspace وHCL BigFix Enterprise في تسريع التحول الرقمي لقطاع الإسكان. وأبرزوا كيف ساهم اعتماد مخطط XDO في ترسيخ معايير جديدة للكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة في هذا القطاع الحيوي.
واختُتمت القمة بتكريم ثلاث مؤسسات سعودية بجوائز نجاح العملاء، إضافة إلى الإعلان عن الفائز بجائزة تجربة سباق أبو ظبي الكبرى، في خطوة تجسد التزام HCL بدعم التغيير الرقمي والاحتفاء بإنجازات شركائها في المنطقة.
نبذة عن إتش سي إل للبرمجيات
إتش سي إل للبرمجيات هي الذراع البرمجي لشركة HCLTech العالمية، وتعدّ رائدة في تطوير وتسويق ودعم حلول مبتكرة في مجالات الأعمال الذكية، تجربة المستخدم، البيانات والتحليلات، والأمن السيبراني.
تخدم الشركة أكثر من 20,000 مؤسسة حول العالم، بما في ذلك غالبية شركات فورتشن 100 ونحو نصف شركات فورتشن 500، مستندة إلى إرث من الريادة والابتكار.
تقوم HCLSoftware على منظومة قيم تشمل: النجاح المشترك، والنزاهة، والانفتاح، وصناعة القيمة، والتمكين، والمسؤولية المجتمعية.
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