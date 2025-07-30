403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
اكتشف الابتكار الثوري والتكنولوجيا وراء التصميم فائق النحافة لهاتف HONOR Magic V5
(MENAFN- mslgroup) تستعد HONOR، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال أنظمة الأجهزة الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي، لإطلاق هاتف HONOR Magic V5 في منطقة الشرق الأوسط. يتميز هذا الهاتف القابل للطي بتصميم فائق النحافة بسماكة لا تتجاوز 8.8 ملم، ويجمع بين تصميم فائق النحافة، أكبر بطارية في الصناعة لهاتف قابل للطي، ومفصلة HONOR فائقة القوة، في جهاز واحد يجمع بين الأداء القوي والمتانة العالية.
من خلال هاتف HONOR Magic V5، تثبت علامة HONOR أنه لم يعد عليك الاختيار بين النحافة، القوة، أو عمر البطارية الطويل، لأنك ستحصل على كل ذلك في جهاز واحد استثنائي.
علامة HONOR تحقق حلم الهواتف القابلة للطي النحيفة بسماكة 8.8 ملم
تدرك HONOR التحول في توقعات المستهلكين، وجعلت من النحافة محورًا رئيسيًا في استراتيجيتها للهواتف القابلة للطي. وكعلامة رائدة في الصناعة، تهدف HONOR إلى تقديم هواتف قابلة للطي تتمتع بسهولة الحمل مماثلة للهواتف التقليدية، دون التنازل عن الأداء أو المتانة.
مع هاتف HONOR Magic V5، وضعت HONOR معيارًا جديدًا من خلال تصنيع هاتف قابل للطي فائق النحافة بسماكة 8.8 ملم فقط، وذلك بفضل الابتكارات في تصميم أكبر بطارية في الصناعة لهاتف قابل للطي، واعتماد التصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي، واستخدام مواد متطورة تعزز هيكل الجهاز دون زيادة الوزن أو السماكة. تؤكد HONOR أن النحافة لا تعني التخلي عن الميزات، أو التضحية بالموثوقية، أو تجنب تحديات التصنيع، بل هي دليل على الهندسة المتقدمة.
أكبر بطارية في الصناعة وذات تصميم فائق النحافة في هاتف قابل للطي
تعتبر الطفرة الرئيسية وراء التصميم الفائق النحافة لهاتف HONOR Magic V5 هو بطاريته المتقدمة من السيليكون والكربون، وهي أعلى سعة بطارية تم استخدامها في هاتف قابل للطي على الإطلاق. بسماكة لا تتجاوز 2.3 ملم فقط، تعتمد البطارية على الأنودات المصنوعة من السيليكون، والتي توفر سعة تخزين للطاقة تصل إلى عشرة أضعاف مقارنة بالأنودات التقليدية المصنوعة من الجرافيت.
تؤدي هذه الابتكارات إلى نظام بطارية مزدوج قوي بسعة 5820 مللي أمبير ، يشغل حوالي 26% من حجم الجهاز الداخلي، مع محتوى سيليكون مرتفع يصل إلى 15%، مما يضمن مزيجًا مثاليًا بين الأداء القوي والتصميم المدمج.
مفصلة HONOR Super Steel المتطورة
مزود بمفصلة HONOR Super Steel المطورة، يقدم هاتف HONOR Magic V5 متانة استثنائية وموثوقية عالية للاستخدام اليومي. مصنوعة من الجيل الثاني من فولاذ HONOR Super Steel، الذي يتمتع بقوة شد تصل إلى 2300 ميغاباسكال، تعزز هذه المفصلة من صلابة الجهاز مع الحفاظ على تصميم نحيف وأنيق. تتحمل هذه المفصلة حتى 500,000 عملية طي، ويمكنها حمل وزن يصل إلى 100 كيلوغرام عند حمل جسم معلق ووضع الهاتف بشكل عمودي تحت ظروف مراقبة.
تصنيع HONOR المدعوم بالذكاء الاصطناعي
من بين الإنجازات الرائدة في تصميم HONOR Magic V5 فائق النحافة، عملية التصنيع الذكية المطورة ذاتياً والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تُعد الأولى من نوعها في صناعة الهواتف الذكية. يجمع هذا النظام المتقدم بين الدقة الذكية والتحسين الفوري في جميع مراحل الإنتاج.
بدعم من مصنع HONOR الذكي الرائد في الصناعة، يضمن هذا النهج ضبط كل جهاز بدقة ليناسب التصميم فائق النحافة دون المساس بالقوة أو المتانة. والنتيجة ليست فقط هاتف HONOR Magic V5 القابل للطي فائق النحافة، بل جهاز أقوى، أكثر سلاسة وخالٍ من خطوط الطي الظاهرة.
مواد متقدمة تجمع بين المتانة وخفة الوزن
لتقليل سمك الهيكل بشكل أكبر، تستخدم HONOR طبقة مكونة من سبع مواد خاصة، مصنوعة من مواد تجمع بين القوة وخفة الوزن في آن واحد. يتميز هذا التكوين متعدد الطبقات بشكل خاص في نسخة اللون الأبيض العاجي من هاتف HONOR Magic V5، مما يوفر متانة عالية وتصميمًا أنيقًا وخفيف الوزن.
الألوان والأسعار والتوفر
سيتوفر HONOR Magic V5 قريبًا للطلب المسبق بمجموعة من الألوان الأنيقة، بما في ذلك الذهبي ، الأبيض العاجي، البني المحمر، والأسود — وذلك بسعر إطلاق مميز، مع هدايا فاخرة وخدمات VIP ما بعد البيع حصرية.
من خلال هاتف HONOR Magic V5، تثبت علامة HONOR أنه لم يعد عليك الاختيار بين النحافة، القوة، أو عمر البطارية الطويل، لأنك ستحصل على كل ذلك في جهاز واحد استثنائي.
علامة HONOR تحقق حلم الهواتف القابلة للطي النحيفة بسماكة 8.8 ملم
تدرك HONOR التحول في توقعات المستهلكين، وجعلت من النحافة محورًا رئيسيًا في استراتيجيتها للهواتف القابلة للطي. وكعلامة رائدة في الصناعة، تهدف HONOR إلى تقديم هواتف قابلة للطي تتمتع بسهولة الحمل مماثلة للهواتف التقليدية، دون التنازل عن الأداء أو المتانة.
مع هاتف HONOR Magic V5، وضعت HONOR معيارًا جديدًا من خلال تصنيع هاتف قابل للطي فائق النحافة بسماكة 8.8 ملم فقط، وذلك بفضل الابتكارات في تصميم أكبر بطارية في الصناعة لهاتف قابل للطي، واعتماد التصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي، واستخدام مواد متطورة تعزز هيكل الجهاز دون زيادة الوزن أو السماكة. تؤكد HONOR أن النحافة لا تعني التخلي عن الميزات، أو التضحية بالموثوقية، أو تجنب تحديات التصنيع، بل هي دليل على الهندسة المتقدمة.
أكبر بطارية في الصناعة وذات تصميم فائق النحافة في هاتف قابل للطي
تعتبر الطفرة الرئيسية وراء التصميم الفائق النحافة لهاتف HONOR Magic V5 هو بطاريته المتقدمة من السيليكون والكربون، وهي أعلى سعة بطارية تم استخدامها في هاتف قابل للطي على الإطلاق. بسماكة لا تتجاوز 2.3 ملم فقط، تعتمد البطارية على الأنودات المصنوعة من السيليكون، والتي توفر سعة تخزين للطاقة تصل إلى عشرة أضعاف مقارنة بالأنودات التقليدية المصنوعة من الجرافيت.
تؤدي هذه الابتكارات إلى نظام بطارية مزدوج قوي بسعة 5820 مللي أمبير ، يشغل حوالي 26% من حجم الجهاز الداخلي، مع محتوى سيليكون مرتفع يصل إلى 15%، مما يضمن مزيجًا مثاليًا بين الأداء القوي والتصميم المدمج.
مفصلة HONOR Super Steel المتطورة
مزود بمفصلة HONOR Super Steel المطورة، يقدم هاتف HONOR Magic V5 متانة استثنائية وموثوقية عالية للاستخدام اليومي. مصنوعة من الجيل الثاني من فولاذ HONOR Super Steel، الذي يتمتع بقوة شد تصل إلى 2300 ميغاباسكال، تعزز هذه المفصلة من صلابة الجهاز مع الحفاظ على تصميم نحيف وأنيق. تتحمل هذه المفصلة حتى 500,000 عملية طي، ويمكنها حمل وزن يصل إلى 100 كيلوغرام عند حمل جسم معلق ووضع الهاتف بشكل عمودي تحت ظروف مراقبة.
تصنيع HONOR المدعوم بالذكاء الاصطناعي
من بين الإنجازات الرائدة في تصميم HONOR Magic V5 فائق النحافة، عملية التصنيع الذكية المطورة ذاتياً والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تُعد الأولى من نوعها في صناعة الهواتف الذكية. يجمع هذا النظام المتقدم بين الدقة الذكية والتحسين الفوري في جميع مراحل الإنتاج.
بدعم من مصنع HONOR الذكي الرائد في الصناعة، يضمن هذا النهج ضبط كل جهاز بدقة ليناسب التصميم فائق النحافة دون المساس بالقوة أو المتانة. والنتيجة ليست فقط هاتف HONOR Magic V5 القابل للطي فائق النحافة، بل جهاز أقوى، أكثر سلاسة وخالٍ من خطوط الطي الظاهرة.
مواد متقدمة تجمع بين المتانة وخفة الوزن
لتقليل سمك الهيكل بشكل أكبر، تستخدم HONOR طبقة مكونة من سبع مواد خاصة، مصنوعة من مواد تجمع بين القوة وخفة الوزن في آن واحد. يتميز هذا التكوين متعدد الطبقات بشكل خاص في نسخة اللون الأبيض العاجي من هاتف HONOR Magic V5، مما يوفر متانة عالية وتصميمًا أنيقًا وخفيف الوزن.
الألوان والأسعار والتوفر
سيتوفر HONOR Magic V5 قريبًا للطلب المسبق بمجموعة من الألوان الأنيقة، بما في ذلك الذهبي ، الأبيض العاجي، البني المحمر، والأسود — وذلك بسعر إطلاق مميز، مع هدايا فاخرة وخدمات VIP ما بعد البيع حصرية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
لماذا اعترف ماكرون بفلسطين الآن؟
مركز "إكسل لندن" يستضيف أول فعالية رسمية بعد توسعة بمساحة 25 ألف متر مربع
عروض متنوعة في مسرحي أرتيمس والصوت والضوء باليوم الخامس منجرش39
فلاديمير إيفيتش: متفائل بموسم استثنائي للعين
ترامب يهاجم صادق خان مجددا وستارمر يرد: "إنه صديقي"
مغامرة تفاعلية جديدة مع بيبا بيغ في الغاليريا جزيرة الماريه