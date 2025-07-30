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دولة تعتزم حظر استخدام يوتيوب لمن هم دون سن الـ16 عامًا

دولة تعتزم حظر استخدام يوتيوب لمن هم دون سن الـ16 عامًا

2025-07-30 01:05:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الأسترالية الأربعاء أنها ستقرّ قانونا يمنع الأطفال دون سن السادسة عشرة من استخدام منصة يوتيوب وذلك لحمايتهم من "الخوارزميات المفترسة".
وقالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز في بيان "هناك مكان لوسائل التواصل الاجتماعي، لكن ليس هناك مكان للخوارزميات المفترسة التي تستهدف الأطفال".

وفي نوفمبر 2024 أقرّ البرلمان الأسترالي مشروع قانون رائدا لتنظيم الإنترنت حظر بموجبه على من هم دون 16 عاما استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، وإكس، وفيسبوك، وإنستغرام.
وحظي نصّ القانون يومها بدعم نواب من كلا الحزبين (الحكومة والمعارضة)، لكنّه لم يشمل يوتيوب.

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