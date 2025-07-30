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قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين في الخليل
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 8 فلسطينيين خلال اقتحامها قرية أم الخير جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
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