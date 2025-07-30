البحر يبتلع عشرات المصريين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لقي ما لا يقل عن 18 مهاجرا غير نظامي مصرعهم، فيما لا يزال نحو 50 آخرين في عداد المفقودين، إثر غرق قارب قبالة سواحل مدينة طبرق شرق ليبيا مطلع الأسبوع.

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن المنظمة الدولية للهجرة بأنه "تم إنقاذ 10 أشخاص حتى الآن"، مؤكدة أن هذه الكارثة تمثل "تذكيرا صارخا بالمخاطر المميتة التي يجبر الناس على خوضها بحثا عن الأمان والفرص".

من جهته، أفاد مصدر دبلوماسي في القنصلية المصرية ببنغازي بأن "جميع المهاجرين كانوا من الجنسية المصرية"، مشيرا إلى أنه "جرى التعرف على 10 جثامين تم نقلها إلى مصر، بينما تم احتجاز الناجين داخل منشأة تابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير النظامية".

وكانت الإدارة العامة لأمن السواحل في طبرق قد أعلنت في وقت سابق انتشال 15 جثة لمهاجرين غرق قاربهم أثناء محاولتهم عبور البحر نحو أوروبا، مرجحة أن الضحايا من مصر والسودان.