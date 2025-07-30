البحر يبتلع عشرات المصريين
وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن المنظمة الدولية للهجرة بأنه "تم إنقاذ 10 أشخاص حتى الآن"، مؤكدة أن هذه الكارثة تمثل "تذكيرا صارخا بالمخاطر المميتة التي يجبر الناس على خوضها بحثا عن الأمان والفرص".
من جهته، أفاد مصدر دبلوماسي في القنصلية المصرية ببنغازي بأن "جميع المهاجرين كانوا من الجنسية المصرية"، مشيرا إلى أنه "جرى التعرف على 10 جثامين تم نقلها إلى مصر، بينما تم احتجاز الناجين داخل منشأة تابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير النظامية".
وكانت الإدارة العامة لأمن السواحل في طبرق قد أعلنت في وقت سابق انتشال 15 جثة لمهاجرين غرق قاربهم أثناء محاولتهم عبور البحر نحو أوروبا، مرجحة أن الضحايا من مصر والسودان.
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