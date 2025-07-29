السودان.. جوع يتفاقم واستعار الصراع يعيق المساعدات

MENAFN - Al-Bayan) في ظل حالة من التشظي وانسداد الأفق السياسي تواصل نيران الحرب التهام ما تبقى من السودان، دون أفق لنهايتها، ورغم انحسار المواجهات العسكرية في العاصمة الخرطوم وولايات الوسط، إلا أن ارتفاع وتيرتها في إقليمي كردفان ودارفور يضيف لسجل الحرب ملايين الضحايا الجدد.

لا سيما أن العمليات الحربية الدائرة هناك عطلت الخدمات وشلت سبل الإنتاج، وأدخلت سكان الإقليمين في دائرة مغلقة محاطة بالجوع والمرض.

مر عامان وأكثر، والسودان يعيش في دوامة صراع مدمر، قتل فيه عشرات الآلاف من الأشخاص، بينما فر الملايين ما بين نازح ولاجئ بحثاً عن الآمان.

فيما لا تزال مساعي إيجاد تسوية سلمية تراوح محلها في ظل إصرار طرفي النزاع على الحسم العسكري، ولم تطرق المبادرات الإقليمية والدولية حتى الآن أبواب الحل بالضغط على المتقاتلين للرضوخ والجلوس في طاولة حوار تنهي معاناة السودانيين.

ومع إطالة أمد الحرب تتفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل أكثر سوءاً، حيث لا تزال الأزمة في السودان تخلف عواقب وخيمة على ملايين الأشخاص، فالاحتياجات الإنسانية، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

في أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ يحتاج 30.4 مليون شخص إلى المساعدة، وتسعى الأمم المتحدة إلى جمع 4.2 مليارات دولار في عام 2025 لمساعدة 21 مليون شخص في جميع أنحاء السودان، غير أنها تشكو من نقص التمويل وتخفيضات الميزانية من قبل الجهات المانحة، ما أجبر شركاء العمل الإنساني بحسب المكتب الأممي على إعادة ترتيب أولوياتهم.

أوبئة تنتشر.. وأمن غائب

وتعالت صرخات الجوع في مناطق في دارفور وشمال وجنوب كردفان، إذ سجلت أسعار السلع أرقاماً قياسية، حيث بلغ سعر جوال الدخن الواحد 4 ملايين جنيه.

وناشدت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية الجهات العاملة في الحقل الإنساني القيام بمسؤولياتها في رفع المعاناة الإنسانية عن سكان هذه المناطق، وطالبت في الوقت ذاته المتقاتلين للسماح بمرور المساعدات وفتح مسارات آمنة لوصول السلع الغذائية دون تقييد.

وتبعاً لتردي الأوضاع الأمنية وشدة المواجهات التي أعاقت وصول المساعدات الإنسانية تنهش الأمراض والأوبئة أجساد السودانيين في مناطق الصراع حتى أولئك المقيمين في الولايات الآمنة نسبياً.

حيث ارتفعت معدلات الإصابة بمرض الكوليرا إلى 91034 إصابة، بينها 2302 حالة وفاة بـ116 محلية في 17 ولاية، وسجل الأسبوع الماضي وحدة 1307 إصابات بالكوليرا، منها 18 حالة وفاة، بـ35 محلية في 12 ولاية.

وتتضاعف معاناة السودانيين بشكل يومي مع استمرار تداعيات الحرب، وتهالك البنى التحتية، وانهيار خدمات المياه والكهرباء والصحة، التي توقفت في العديد من الولايات لما يزيد على عامين، بينما ظلت متقطعة في ولايات أخرى، وهي التحديات ذاتها التي تقف عائقاً أمام عمليات العودة الطوعية لنازحي العاصمة الخرطوم، الذين يأملون في العودة لمنازلهم التي هجروها بسبب المعارك.