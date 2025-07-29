الأردن يدين هجوما استهدف كنيسة شرق الكونغو

الأردن يدين هجوما استهدف كنيسة شرق الكونغو
خبرني - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع جمهوربة الكونغو الديمقراطية الصديقة في هذا المصاب الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار..
وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، ولأُسَر الضحايا.
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