الأردن يدين هجوما استهدف كنيسة شرق الكونغو

خبرني - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع جمهوربة الكونغو الديمقراطية الصديقة في هذا المصاب الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار..

‏وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، ولأُسَر الضحايا.