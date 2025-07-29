الفايبر يستحوذ على 75 % من اشتراكات الإنترنت الثابت في الاردن

خبرني - أكدت بيانات رسمية رصدتها“الغد” أن خدمات الإنترنت الثابت عالي السرعات بتقنية“الفايبر” باتت تستحوذ على الحصة الأكبر من عدد اشتراكات الإنترنت الثابت في الأردن بنسبة ناهزت 75 %.

وأظهرت البيانات التي أصدرتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن عدد اشتراكات خدمة الإنترنت الثابت عريض النطاق بتقنية“الفايبر” سجلت مع نهاية الربع الأول من العام الحالي قرابة 607 آلاف اشتراك في جميع أنحاء الأردن ولدى جميع مزودي الخدمة من أصل 819 ألف اشتراك في خدمة الإنترنت الثابت، بحسب الغد.

ويظهر ارتفاع حصة“الفايبر” من إجمالي أعداد اشتراكات الإنترنت الثابت عالي السرعة بست درجات مقارنة بالربع الأول من العام الماضي عندما كانت تشكل نسبة 69 % من الإجمالي الذي كان يبلغ وقتها 549 ألف اشتراك، على ما تذكر الأرقام الرسمية لهيئة الاتصالات.

وتقدم خدمات الإنترنت الثابت عالي السرعات في المملكة من قبل العديد من المزودين ومن خلال العديد من التقنيات الثابتة ومنها“ الاي دي اس ال” و” اف بي دبليو اييه” و” الفايبر” وغيرها.

وفي مؤشر آخر لانتشار خدمات الفايبر، ووفقا للبيانات الرسمية، الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومع وصول عدد اشتراكات“الفايبر” إلى هذا المستوى نهاية الربع الأول من العام الحالي، تكون سجلت زيادة بمقدار 59 ألف اشتراك، وبنسبة نمو بلغت 11 %، مقارنة بعدد اشتراكاتها المسجل في نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ وقتها قرابة 549 ألف اشتراك.

وبذلك تواصل خدمات الإنترنت عريض النطاق، عبر تقنية الألياف الضوئية“الفايبر”، انتشارها ونموها في سوق الاتصالات المحلية، وخصوصا بين أوساط طالبي ومستخدمي الإنترنت السريع عريض النطاق.

وتتنافس شركات الاتصالات الرئيسية اليوم في تقديم خدمات“الفايبر” بعروض منافسة، وذلك لنشر الخدمة في العاصمة عمان وباقي محافظات المملكة.

وتوجد في السوق المحلية خمس شبكات للألياف الضوئية يقدمها القطاع الخاص، ثلاث منها تشرف عليها شركات الاتصالات المتنقلة العاملة في السوق المحلية، إلى جانب مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطنية التي تشرف عليه الحكومة بقيادة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والتي طرحت للاستثمار والمشاركة فيه من قبل القطاع الخاص

و”تقنية الألياف الضوئية“هي وصف لنوع من الكابلات أو التقنية التي تستخدم الضوء، وهي تشير إلى الوسط والتكنولوجيا المرتبطة بنقل المعلومات والبيانات لمسافات طويلة على شكل نبضات ضوئية، عبر أنبوب زجاجي أو بلاستيكي أو ألياف ضوئية.

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