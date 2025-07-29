كتاب يوثق سيرة حسين عبد الرحمن خانصاحب

MENAFN - Al-Bayan) صدر حديثاً كتاب جديد بعنوان (خانصاحب.. رواد ذاكرة البناء والتطوير)، للكاتب والباحث العراقي مؤيد الشيباني، متضمناً مجموعة أبحاث وصور قديمة ولقطات نادرة تحكي فترات عديدة لرجل الأعمال الإماراتي حسين عبد الرحمن خانصاحب.

واشتمل الكتاب على فصول توثيق موسع لجهود خانصاحب الريادية في تاريخ البناء والتنمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ نشأ في أسرة عُرفت بدورها الريادي في المجال الاقتصادي وإدارة الأعمال منذ ثلاثينات القرن الماضي، حيث أسس النوخذة خانصاحب حسين بن حسن عماد واحدة من الشركات المبكرة في الإمارات سنة 1935، ثم بدأت المرحلة الثانية برؤية وتطوير حسين عبد الرحمن خانصاحب حين انتقل للعمل في الشركة سنة 1957 بعد أن استقال من عمله في البنك البريطاني للشرق الأوسط، وقام بالتوسعة في أعمال المقاولات والبناء محققاً الإنجازات الواضحة على الأرض.

ويبين الكتاب أن حسين عبد الرحمن خانصاحب يعد أحد أبرز رواد الأعمال الذين أسهموا في تشييد وتطوير البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء على صعيد الطرق الخارجية والداخلية بين الامارات، أو في مجال الجسور والأنفاق وبناء المشاريع الحكومية والمراكز التجارية والملاعب الرياضية والمنشآت الأخرى، وإلى جانب ذلك برزت جهوده في مجال العمل الخيري والإنساني، بالشكل الذي يعد أحد أبرز رواد بناء المؤسسات الخيرية، وتقديم العون لمختلف فئات المجتمع في الداخل، بل وامتدت تلك المساعدات إلى الخارج.

كما يعرض الكتاب لمجموعة الجوائز التي نالها، ولباقة من الشهادات المهمة عنه.