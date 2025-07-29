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موقع ليبي يوثق الفن الصخري طوال 10 آلاف عام

موقع ليبي يوثق الفن الصخري طوال 10 آلاف عام

2025-07-29 07:17:12
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن جهاز حماية الآثار الليبي، أمس، اكتشاف موقع أثري عمره 10 آلاف سنة في جنوب البلاد.

وقال جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، في بيان نشره على صفحته بفيسبوك، إنه اتخذت الإجراءات الازمة فور ورود بلاغ عن الموقع، ومن ثم تبين، بعد اطلاع الخبراء، أنه أثري. وهو يحتوي مجموعة نقوش صخرية تنتمي لمختلف مراحل الفن الصخري.

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