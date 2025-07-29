  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
"الباراسيتامول" يجعلنا متهورين في تصرفاتنا

"الباراسيتامول" يجعلنا متهورين في تصرفاتنا

2025-07-29 07:17:12
(MENAFN- Al-Bayan) خلص بحث طبي جديد لعلماء جامعة ولاية أوهايو، إلى أن ((الباراسيتامول)) ربما يغير طريقة إدراكنا للأخطار واتخاذ القرارات ويجعلنا متهورين.

إذ أكدت تجارب الباحثين، طبقاً لـ((روسيا اليوم))، ذلك عبر تجارب عملية موسعة.

MENAFN29072025000110011019ID1109859841

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث