منظومة ذكاء اصطناعي منزلية تحفز الدماغ وتحسن التركيز
ويعتمد النظام على تقنية التحفيز الكهربائي العشوائي من خلال الجمجمة (tRNS)، وهي وسيلة غير مؤلمة لتحفيز الدماغ، ويستخدم خوارزمية ذكاء اصطناعي تتعلم تكييف شدة التحفيز حسب خصائص كل مستخدم، مثل مستوى الانتباه وحجم الرأس، من دون الحاجة لتصوير بالرنين المغناطيسي.
وأظهرت نتائج الدراسة أن التحفيز المخصص بالذكاء الاصطناعي أدى إلى تحسينات ملحوظة في التركيز، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون مستويات انتباه منخفضة.
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