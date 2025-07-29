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منظومة ذكاء اصطناعي منزلية تحفز الدماغ وتحسن التركيز

منظومة ذكاء اصطناعي منزلية تحفز الدماغ وتحسن التركيز

2025-07-29 07:17:12
(MENAFN- Al-Bayan) طور باحثون من جامعتي ساري وأوكسفورد، نظاماً منزلياً جديداً لتحفيز الدماغ، يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز التركيز بأمان وفاعلية، من دون الحاجة إلى تدخل جراحي أو أجهزة باهظة الثمن.

ويعتمد النظام على تقنية التحفيز الكهربائي العشوائي من خلال الجمجمة (tRNS)، وهي وسيلة غير مؤلمة لتحفيز الدماغ، ويستخدم خوارزمية ذكاء اصطناعي تتعلم تكييف شدة التحفيز حسب خصائص كل مستخدم، مثل مستوى الانتباه وحجم الرأس، من دون الحاجة لتصوير بالرنين المغناطيسي.

وأظهرت نتائج الدراسة أن التحفيز المخصص بالذكاء الاصطناعي أدى إلى تحسينات ملحوظة في التركيز، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون مستويات انتباه منخفضة.

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