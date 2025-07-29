طيران الإمارات تدعم مئوية الشاعر سلطان العويس في باريس

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت مجموعة طيران الإمارات دعمها لمئوية الشاعر سلطان بن علي العويس (1925 ـ 2025)، وتحديداً في ندوة دولية كبيرة بعنوان (سلطان العويس.. رحلة الشعر.. رحلة العطاء)، برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك يومي 11 و12 سبتمبر المقبل في مقر اليونسكو بباريس.

ووجّه أمين عام مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، عبدالحميد أحمد، الشكر لطيران الإمارات على هذه المبادرة الكريمة التي تصب في خانة العمل الثقافي وتسهم في حضور الإمارات بالمحافل الدولية، وأكد أن مئوية العويس حدث ثقافي إماراتي كبير يجري الاهتمام به داخل وخارج الإمارات، وأن مؤسسة العويس الثقافية لن تألو جهداً في إنجاح هذه الاحتفالية عبر شراكات مثمرة مع مؤسسات وطنية ترفع من قيمة العمل الثقافي وتعزز حضوره في المجتمع.

وتشارك في الندوة كوكبة من الشخصيات الثقافية والقامات الفكرية والإبداعية من الإمارات والوطن العربي، فضلاً عن نخبة من المستشرقين، كما يشارك فيها شعراء فائزون بالجائزة، بالإضافة إلى أنشطة موازية على هامش الندوة يجري الإعداد لها بالتعاون مع (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ((اليونسكو))).

قامات ومحاور

يذكر أن منظمة اليونسكو اعتمدت عام 2025 سنة للاحتفاء بمرور 100 عام على ولادة سلطان العويس، وقد انطلقت احتفالية المئوية بحفل موسيقي ضخم في 23 يناير الماضي بعنوان (نغم في دبي) مع الموسيقار المايسترو محمد القحوم، وتشتمل الفعالية على معارض تشكيلية وفنية وأفلام وثائقية، وإصدار طوابع بريدية ومسكوكة تذكارية من المصرف المركزي، وإصدارات كتب ودواوين وندوات فكرية وجلسات حوارية.