فاطمة محمد: الكتابة عن أصحاب الهمم تحتاج وعياً ومشاعر إنسانية صادقة

MENAFN - Al-Bayan) الكتابة معاناة يكابدها المبدع في سبيل غايته المنشودة، وتعب لذيذ لالتقاط الفكرة البارقة في أفق الرؤى، يرحل في مداها القلم ليخط تفاصيل الحلم الذي راود مخيلة الكاتب، ويداعب السطور فيرسم تقاسيم وجه الحياة كما لم يُرَ من قبل.

ومن بين الأقلام السابحة في بحار الإبداع، كان قلم الكاتبة الإماراتية الدكتورة فاطمة محمد على موعد مع معاناة من نوع خاص، تمتزج فيها مشاعر الأمومة تجاه فلذة كبدها ((زايد)) بروعة الأدب الذي يصور حياة أصحاب الهمم، ليكتمل المشهد بكتابي ((كروموسوم)) و((في عيني اليمنى بستان)) اللذين يشكلان باكورة الكتابة في هذا الحقل الإبداعي الحافل بالتحديات.

وأكدت الكاتبة لـ((البيان)) أن الكتابة عن أصحاب الهمم تحتاج وعياً وإنسانية صادقة.

حاجة ماسة

وتوضح الكاتبة الدكتورة فاطمة محمد (أم زايد)، في حديثها لـ((البيان))، أن أبرز الصعوبات التي تواجه الكتابة الأدبية عن أصحاب الهمم تتمثل في صعوبة تسويق الإصدارات في هذا الجانب، مع الحاجة الماسة إلى نشرها وسط فئات أكبر في المجتمع، منوهة بالإنجازات الملموسة خلال المرحلة الماضية على مستوى المبيعات.

وتقول الدكتورة فاطمة: ((عملت اختصاصية احتياجات خاصة، وكنت أزاول عملي في أحد مراكز أصحاب الهمم بدبي، وهذا ما جعل كتابتي عن أصحاب الهمم ملامسة لقلبي وممزوجة بمشاعري الصادقة))، مشيرة إلى التحديات التي تعترض الكتابة الإبداعية عن أصحاب الهمم وتفرض على المبدع أن يكون قريباً من معاناتهم.

إنسانية

وعن الصفات الواجب توافرها في الكاتب الذي يعبر عن أصحاب الهمم وإن كان يشترط فيه معايشة حالات من هذا النوع، تضيف: ((أهم ما يحتاج إليه المبدع في هذا المجال أن يكون إنساناً حقيقياً صادقاً))، منتقدة افتقار كثيرين إلى مفهوم الإنسانية في تعاملاتهم ومواقفهم الحياتية.

وتكشف عن الأسباب وراء ندرة الأعمال الأدبية التي تتطرق إلى معاناة أصحاب الهمم ومشكلاتهم التي رأت أنها تكمن في ضعف تسليط الضوء عليهم، متوقعة أن يشهد المستقبل القريب جهوداً مكثفة تعزز الوعي لدى المجتمع بتلك القضية، وتدعم الأدباء في سبيل تفجير طاقاتهم الإبداعية للتعبير عنها.

إنجاز أدبي

وتردف: ((أصحاب الهمم جزء لا يتجزأ من المجتمع يعيش معنا ويشاركنا تفاصيل حياتنا، ولا بد من تحفيز الكتابة الإبداعية التي تتناول هذه الفئة المنسية من قبل بعض الناس))، معربة عن اعتزازها بأن كانت إحدى من أسهموا إيجابياً على هذا الصعيد وحققوا إنجازاً أدبياً بكتابات تغطي هذا الجانب.

وتؤكد أن أهم ما يعنيها في مشروعها الأدبي الإنساني الذي كافحت من أجله هو أن تصل الرسالة إلى الأسر في المقام الأول ثم الأطفال من أصحاب الهمم بصورة صحيحة، بحيث إذا كبروا يكونون على دراية تامة بحقيقة ما هم فيه، مبينة ضرورة تنمية الوعي في نفوسهم بحالتهم الصحية؛ حتى يصبحوا أقدر على تقبل الفكرة والتصالح مع الذات.