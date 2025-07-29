مكتبة محمد بن راشد في أغسطس.. بانوراما الإبداع والمعرفة

MENAFN - Al-Bayan) تواصل مكتبة محمد بن راشد جهودها في دعم المشهد الثقافي والمعرفي من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات المميزة خلال شهر أغسطس المقبل، والتي تتنوع بين الجلسات الحوارية ولقاءات الكتّاب والمبدعين، إلى جانب ورش العمل المتخصصة والعروض الثقافية.

تطلق المكتبة برنامج ((المخيم الصيفي))، الذي يتضمن سلسلة من الأنشطة التفاعلية وورش العمل المصممة خصيصاً لتنمية مهارات الأطفال واليافعين في مجالات متنوعة تشمل التكنولوجيا، الفنون، والريادة.

ويتضمن البرنامج لقاءات معرفية ملهمة بالتعاون مع ((نادي كتاب زهرة أجيت للأطفال)) و((HAL Book Club))، إلى جانب ورش تنموية تنظمها هيئة تنمية المجتمع، تتناول موضوعات حيوية مثل ((نشر ثقافة العمل التطوعي)) و((أساسيات التصوير الفوتوغرافي)).

وتقدم المكتبة ضمن ((المخيم الصيفي))، سلسلة متميزة من الورش التي تركز على تنمية المهارات الشخصية والإلقاء والمسرح والكتابة الإبداعية.

فيما تُختتم هذه التجربة الغنية بحفل تكريمي رسمي يحتفي بإبداع المشاركين وإنجازاتهم.

وبهدف ((تمكين العقول)) من خلال تنمية مهارات التفكير الاستراتيجي والتركيز واتخاذ القرارات تقدم المكتبة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، ورشة تفاعلية لتعلم أساسيات لعبة الشطرنج التي تحظى بإقبال جماهيري لافت، في خطوة تسعى إلى دمج المهارات الذهنية مع التخطيط واتساع الرؤية، ما يجعلها جزءاً مهماً ضمن البرامج الهادفة للجمهور.

وبالانتقال إلى الفنون ضمن برنامج السينما والمسرح، تفتح مكتبة محمد بن راشد نافذة جديدة على التلاقي بين الأدب والصورة، من خلال فعالية تجمع بين جلسة حوارية تتناول رواية ((الفتى الذي عرف الجبال)) للكاتبة ((ميشيل زيولكوسكي))، والتي تسرد رحلة نضوج شاب في أحضان الطبيعة الجبلية، وعرض فيلم ((فتى الجبال)) المستوحى من الرواية، في تجربة بصرية وقرائية تستعرض كيف تتحول الكلمة إلى مشهد، وكيف تنبض الحكاية بحياة أخرى على الشاشة.

وتعود ليالي السينما في أغسطس لتضيء مسرح مكتبة محمد بن راشد من جديد، ضمن أمسية استثنائية بالتعاون مع شركة ((سينيوليو))، حيث يلتقي عشَّاق الفن السابع مع مختارات من الأفلام القصيرة العالمية، لتسافر بالمشاهد من قاعة العرض إلى عوالم متباينة في الزمان والمكان.

ضمن عروض ((سينيوليو)) هذا الشهر، مجموعة متميزة تشمل الفيلم الإسباني ((زميل صف)) إنتاج (2016) من إخراج خافيير ماركو، والفيلم البولندي ((انقطاع)) (2015) للمخرج آدم سوزن، إلى جانب الفيلم المصري الوثائقي ((القناص)) إنتاج (2022) للمخرج حسام وليد، الذي يرصد بعدسته حكاية واقعية مشحونة بالتفاصيل المدهشة، وتختتم الرحلة بالفيلم الكوري الجنوبي ((دوامة)) للمخرج جاي- وو جانج، الذي يغوص في عمق النفس البشرية وسط دوامة من الأسئلة والرموز البصرية.

وبالتزامن مع ذكرى الشاعر الفرنسي شارل بودلير، وضمن أمسية شعرية استثنائية تنسج الضوء بالظل، تحيي المكتبة ذكرى أبرز روّاد الحداثة الشعرية، بمشاركة نخبة من الشعراء والمهتمين بالأدب الفرنسي، حيث يُستعرض من خلالها عدد من نصوصه في جلسة تتجاوز حدود الكلمة لتغوص في أعماق تجربة ((بودلير)) بكل ما تحويها من تناقضات وجمال، وتأثيره العميق على حركة الشعر الحديث ومكانته، لخلق مساحات للتبادل الثقافي واللغوي بين الشعوب، وتعزز من حضور الأدب العالمي في المشهد المحلي.

وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تحتفي مكتبة محمد بن راشد برائدة الإعلام الإماراتي ((حصة العسيلي)) عبر جلسة حوارية بالتعاون مع مؤسسة العويس الثقافية لمناقشة كتاب ((حصة العسيلي: أم الإعلام الإماراتي.

التي حملت وطنها في قلبها لتجوب به العالم))، حيث تسلط الضوء على المسيرة المهنية والإنسانية لهذه الشخصية الفريدة، التي شكّلت ملامح البدايات الإعلامية في الدولة، وكانت صوتاً نسائياً استثنائياً، حيث تمثل شهادة حيّة على روح المبادرة الإماراتية، ويعيد قراءة التاريخ من زاوية نسائية ملهمة.

وفي إطار حضورها الفاعل على الساحة الدولية، تشارك مكتبة محمد بن راشد خلال شهر أغسطس المقبل في مؤتمر الاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات والمعلومات (IFLA) الذي تحتضنه مدينة أستانا في جمهورية كازاخستان تحت شعار ((اتحاد المعرفة، بناء المستقبل)) ويعد هذا المؤتمر من أبرز الفعاليات العالمية في مجال المكتبات والمعلومات، حيث يجمع نخبة من الخبراء وصنّاع السياسات والمكتبيين من مختلف دول العالم، لمناقشة مستقبل المعرفة والثقافة في ظل التحولات الرقمية، ودور المكتبات كمراكز محورية للابتكار حيث تأتي المشاركة تأكيداً على دور مكتبة محمد بن راشد ومكانتها كمؤسسة ثقافية رائدة في المنطقة.