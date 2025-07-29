هشاشة صيفية

MENAFN - Al-Bayan) (( البيان )) تسلط الضوء على قصص قصيرة تخطها أقلام مبدعة

لم يعتقد يوماً أن أعصابه الفولاذية ستنهار بمثل هذه السهولة، أخلاقه التي أوهم نفسه بها، خطوطه الحمراء التي وعد بعدم تجاوزها. سقطت مع أول قطرة.

بدأ كل هذا بعد عودته من العمل، نهار صيفي حار جداً، شمس حارقة، سماء خالية من أي حياة. على الأرض لم يكن هنالك إلا ضجيج السيارات، وهي تتسابق في طريق عودتها إلى مساقط رؤوسها.

لم يختلف الداخل عن الخارج كثيراً، في المدخل استقبله تيار هوائي ساخن (اكتشف لاحقاً أنه نسي إحدى نوافذه مفتوحة)، الأرضية أشبه بصفيحة ((كريب)) ساخنة، والجدران العازلة لم تعد تبث إلا الحرارة.

كان الهواء مشبعاً بكل شيء ما عدا الأكسجين، كل شيء من حوله تغير أو فقد طعمه ولونه، بل تحول إلى أبيض وأسود.

مرت ساعة على الموعد المزعوم، ساعة في الجحيم الأرضي. أحس أنه مخنوق، مرتبك، منهزم، مخدوع.

أمسك هاتفه مجدداً، وهو يقلب في سجل المكالمات الصادرة.

كان هذا اتصاله الثاني عشر، اتصالات لا يتعدى الفاصل الزمني بينها دقيقتين أو ثلاثاً.

تتوالى المحاولات، واللعنات تنسال عبر برج الاتصالات مع كل مرة.

رد يا بن.. رد يا..

ولكن لا جواب

بدا استعادة النظام تلك الكتلة من الأفكار السائلة مستحيلاً، تلك التي لم يحسبها تتفكك في حر الصيف وعرقه.

كان يصر على أسنانه، مقاوماً الغرق في حوض أفكاره الأجوف، بحر من الأفكار المزعجة التي تملأ رأسه حتى خيل له أن المياه باتت تخرج من أذنيه. ابتلت ملابسه تماماً، بدا كأنه يسبح في بحر من اللعنات والآثام الخاصة به.

أما هاتفه وغلافه الزلق الذي كان في زمن ما فاضحاً يشف ما تحته، فاكتسى بالصفار وظهرت خلفه - على استحياء - ملامح تفاحة.

ومع تحوله إلى كائن بغيض بذيء، تحول هاتفه إلى قطعة صابون!

بدأ البث في رأسه، حلقات خاصة من سلسلة الخيانة والخذلان، معدة خصوصاً لهذه المناسبات.

ها هو ذا في المدرسة يفتح حقيبة طعامه، ليكتشف اختفاء وجبته المفضلة ((زعتر كرواسون))، ليواجه زقزقات بطنه بأسى وحسرة.

هاتف نوكيا مفقود، وساعة كاسيو مكسورة، ثم - على غير ميعاد - يظهر وجه فتى غريب، إنه دحيم الفتى السمين الذي أصبح صديقه فجأة، واستلف منه ورقة المئة درهم، واختفى - كما ظهر - فجأة.. السارق الملعون.

ليلعن البشر، ويتمنى اندثارهم باحتباس حراري أو بنيزك ساقط. ولو كان يملك حينها حقيبة الرئيس الأمريكي المزعومة، لباشر بإطلاق الصاروخ النووي بلا أدنى تردد.

تشتعل النيران في صدره أكثر وأكثر، ثم واتته فكرة لكم الجدار لعله يشفي غليله.

ولكن عقله - أو شيئاً آخر - قدر أنها معركة خاسرة، فالأضرار ستكون جسيمة، والأمر لا يستحق التصعيد أكثر.

وفي تلك اللحظة بالذات رن جرس المنزل.

أخذ نفساً عميقاً، مسح سريعاً آثار الأنهار الجارية على صلعته، أعاد تنظيم هيئته في المرآة المستطيلة، وختمها برشتين من عطره المفضل كـ (فعل لا إرادي).

ثم أخذ خطوتين أو ثلاثاً حتى بدأ في استعادة توازنه وبخطى ثابتة ذهب ليفتح الباب وبالفعل كان هو.

وبعد محادثة قصيرة حادة مقتضبة خالية من الحشو واللغو، أدخله إلى المنزل، واختفى الرجل بين جنبات المنزل.

عاد مرة أخرى إلى مقعده الرمادي الوثير، في وقت ما كان يهون عليه حر الصيف وبرد الشتاء. الوقت يمضي ببطء، وهو يقلب في القنوات البكماء.

وما هي إلا عشر دقائق أو أقل حتى بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها، توقفت هرمونات الشرور من بث موادها، عادت الدماء إلى مجاريها، تلاشى احمرار وجهه ببطء، أما عيناه المتعبتان، فأعلنتا حاجتهما إلى غفوة طويلة.

رن الهاتف بعدها، هذه المرة بنصف رنة، فتح على إثرها نصف جفن، ثم عاد مجدداً ليستيقظ على رنين متواصل. من أمام الباب، وقف الرجل بانتظاره، وفي يده شيء أسطواني صغير.

اقترب منه، يرفع الرجل يده قليلاً ليريه، ولكن قبل أن يفتح الرجل فمه وضع المئة درهم في يده، ثم ركل الباب خلفه.

حدث كل ذلك بعد أن تعطل (مكثف) مكيف الغرفة!