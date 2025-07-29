وجهات دبي الإبداعية.. بيوت جمال عامرة بالروائع والدهشة

MENAFN - Al-Bayan) تحفل دبي بوجهات إبداعية وثقافية وفنية وترفيهية، عامرة بالجمال والتجارب الرائعة، ومسكونة بحكايات المرح ومفردات المتعة والفائدة التي تلبي بانوراما احتياجات ورغبات مختلف شرائح المجتمع وفئاته وثقافاته.

ونضيء هنا على وجهتين من بين هذه الوجهات المتألقة عالمياً، وهما (مسرح تودا للفن الرقمي): ( تودا ثياتر أوف ديجيتال آرت))، ومتحف آرتي دبي (آرتي ميوزيم دبي).

ففي رحاب (مسرح تودا)، المتخصص بالعروض الحية التي ترافقها مؤثرات صوتية وحسية وأضواء ولوحات على مدى 360 درجة، يسافر الجمهور إلى عوالم مسرحية بهية في تجربة ملهمة في دبي، تأخذ محبي الفن بكافة أشكاله إلى عوالم مختلفة يشعر فيها بالمتعة والفرجة الممتعة كونه يتفاعل مع العروض ويتأثر بكل حواسه.

إن التجربة التفاعلية والمعرفية والترفيهية في مسرح تودا، غنية بالجمال، عامرة بالدهشة، تنطوي على لمسة عصرية متنوعة، تصوغها إبداعات فنية شهيرة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وطريقة السرد القصصي الذكية عبر مزج ثلاثة من أنماط الفنون الرقمية: معارض الوسائط المتعددة، والمعارض التفاعلية العصرية، وتجارب الواقع الافتراضي.

وقالت آنا ليبيديفا مديرة مسرح تودا، لـ ((البيان)): إن المسرح يشغل مساحة 1800 متر مربع، ويقدم العديد من الفعاليات الفنية والترفيهية والثقافية للأطفال والكبار على حد سواء، وهو يقع في سوق مدينة جميرا.

وأضافت: ((تشمل عروض الصيف في المسرح معارض فنية رقمية، وأمسيات موسيقية حية، وجلسات تشافٍ، وحفلات موسيقية بعنوان ((نوستالجيا عربية))، وعرضاً خاصاً لقصة حياة الفنانة الراحلة فريدا كالو، وحفلاً موسيقياً بعنوان ((رحلة موسيقية عبر الهند)).

إلى جانب ليلة خاصة تقدم فيها أشهر المقطوعات الموسيقية التي تضمنتها أعظم الأفلام العالمية، و((أليس في بلاد العجائب)) الرواية التي تتجدد بمفاجآتها الجميلة للأطفال بطريقة مشوقة، وليلة لعشاق الجاز، وليلة أغانٍ لبنانية تتضمن أغاني لفيروز ووديع الصافي وغيرهما من عمالقة الفن اللبناني، وليلة فنية إيطالية، وأخرى مفعمة بالروحانية لجلال الدين الرومي)).

وأما في متحف آرتي بدبي، فنرتحل في عالم مختلف تتحول فيه أعمال مونيه وفان غوخ وغيرهما من الفنانين الأسطوريين، إلى أعمال نابضة بالحياة من خلال الوسائط المتعددة والأبعاد الثلاثية والرباعية والأضواء والألوان والأصوات المختلفة، لتصبح أيقونات حية تعاش وتحس بكل الحواس لا بالبصر فقط.

ويوفر المتحف تجارب مبتكرة ممتعة وملهمة حيث تغتني بالمفاجآت والسحر إذ إنه تعاون مع متحف أورسيه في إنجاز روائع، نجح معها في أن يجمع بين إعادة تفسير متحف آرتي الرقمي ومجموعة متحف أورسيه المنتقاة بعناية، ناسجاً فضاءات مثيرة تتضمن مزيجاً ممتعاً من الفن المتناغم والمناظر الممتعة واللوحات الفنية الشهيرة في قالب ترفيهي تعليمي ثقافي مختلف عن أي تجربة أخرى في أي متحف.

ويمتد المتحف الواقع في دبي مول على مساحة 30 ألف قدم مربعة، ويضم 14 معرضاً منوعاً، من بينها: الشلالات الخالدة التي تستعرض جمال الشلالات، ومعارض الزهور مثل الزهور الوردة التي تبرز رمزية الوردة، وزهرة الأوديسة، وهو حقل زهور ديناميكي تتغير أزهاره باستمرار.