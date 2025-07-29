"كوينتيت".. فنون قتالية من اليابان إلى الإمارات

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت منظمة كوينتيت ((QUINTET)) اليابانية للفنون القتالية، لمصارعة الجرابلينغ بنظام الفرق، إطلاق فعالياتها الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من الإمارات، التي تعتبر الموقع الأكثر تميزاً على صعيد المنطقة في دعم الفعاليات الرياضية وألعاب الفنون القتالية على وجه التحديد، على أن يتم تنظيم بطولة في دبي في 23 أكتوبر 2025.

وجاء الإعلان في المؤتمر الصحافي الذي أقيم في جزيرة ياس بأبوظبي، ضمن فعاليات أسبوع النزال، التي تشهد إقامة عدد كبير من الفعاليات العالمية للفنون القتالية المختلطة في العاصمة الإماراتية.

وتحدث في المؤتمر الصحافي الياباني كازوشي ساكورابا، مؤسس كوينتيت، وأسطورة الفنون القتالية المختلطة والمصارعة في بلاده، وطارق سليمان، الشريك الإقليمي وأحد النجوم المخضرمين في الفنون القتالية، وعدد من أبرز المقاتلين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، كما حضر المؤتمر ياناجيساوا، المدير العام لشركة كوينتيت اليابان.

وقال ساكورابا: ((بالنسبة لفناني القتال اليابانيين، تعتبر أبوظبي اسماً نكن له دائماً تقديراً كبيراً، وشاهدنا من بعيد كيف احتضنت دولة الإمارات رياضة الجوجيتسو وارتقت بها إلى مستوى أكبر من مجرد رياضة لتصبح حركة ثقافية ووطنية. إن إطلاق كوينتيت هنا ليس رمزياً فحسب، بل له معنى أيضاً. فالناس هنا يفهمون هذا الفن. والحكومة تدعمه. والرياضيون هنا يعيشونه)).

وأكد طارق سليمان، وهو مقاتل سبق له المشاركة في كوينتيت، الرؤية الكامنة وراء هذه الخطوة. وقال: ((هذه ليست مجرد خطوة لمرة واحدة. نحن هنا لبناء شيء يدوم، وأصبحت الإمارات وجهة عالمية للرياضات القتالية، والآن ستكون موطناً للمصارعة الجماعية في المنطقة. من خلال كوينتيت، نهدف إلى تزويد الرياضيين بمنصة جديدة - منصة تعطي الأولوية للتعاون والاستراتيجية وفخر الفريق)).

وتعد كوينتيت منافسة رياضية من أنواع الفنون القتالية بالمصارعة الجرابلنغ، أصلها من اليابان، وتقام المنافسات بنظام التنافس بين الفرق 5 لاعبين ضد 5 لاعبين، وتقوم قواعد المنافسة على استمرار المباراة حتى الإخضاع أو التعادل؛ وهي تتميز بكونها ذات إيقاع سريع، واستراتيجية عميقة على عكس أي حدث مصارعة آخر، ويمزج هذا النوع من المنافسة بين روح الفنون القتالية وروح الفريق، ما يجعله تقنياً ومناسباً للجماهير.

كما تم الإعلان أن الفعالية الأولى ستقام في دبي، في 23 أكتوبر 2025، وستشهد مشاركة فرق محلية ودولية، حيث سيتم دعوة الفرق والأندية من جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الإمارات، وتتمثل الرؤية في بناء دوري قوي للمصارعة ومنصة للمواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.