ماجدة الكتبي.. بطلة إماراتية تكتب التاريخ في تايكواندو آسيا

MENAFN - Al-Bayan) على منصة التتويج في مدينة كوشينغ الماليزية، رفرف العلم الإماراتي، بعد أن خطت فتاة في الثالثة عشرة من عمرها أولى خطوات المجد القاري في رياضة التايكواندو، مهدية وطنها ميدالية تاريخية لم تسجل من قبل في بطولة آسيا للناشئين للتايكواندو.

ماجدة راشد الكتبي، لاعبة نادي الفجيرة للفنون القتالية، حجزت لنفسها مكاناً خاصاً في ذاكرة الرياضة الإماراتية، عندما أحرزت الميدالية البرونزية في فئة وزن تحت 44 كغ، بعد سلسلة من المواجهات التي أظهرت فيها شجاعة وقوة ذهنية، أهلتها لاعتلاء منصة التتويج، ممثلة للإمارات وسط منافسة شرسة من نخبة لاعبات القارة.

وشارك منتخب الإمارات في هذه البطولة بـ15 لاعباً ولاعبة من أندية الفجيرة للفنون القتالية، ونادي الشارقة لرياضة المرأة، ونادي الشارقة للألعاب الفردية، في مشهد يعكس حجم الاهتمام المتزايد على مستوى الدولة بفئات الناشئين، والحرص على بناء قاعدة صلبة لمستقبل رياضة التايكواندو.

شعور لا يوصف

وأعربت ماجدة لـ((البيان)) عن سعادتها الغامرة، قائلة: ((فخورة بأن أكون أول من يهدي بلادي ميدالية آسيوية في فئة الناشئين، شعوري لا يوصف وأنا أرفع علم الإمارات على منصة التتويج في أول مشاركة خارجية لي بهذا الحجم.. الإنجاز يحمل معاني كثيرة بداخلي، أهمها أن الجهد لا يضيع، وأن الحلم ممكن حين نقاتل من أجله)).

وأضافت: ((كل الشكر للجهاز الفني وأسرتي وزميلاتي في المنتخب، فقد دعموني في كل لحظة.. هذه الميدالية تعد بداية فقط، وأعد الجميع بأن القادم سيكون أفضل، وسأبذل قصارى جهدي لأواصل تمثيل الدولة بأفضل صورة، ورفع علمها عالياً في كل مشاركة)).

ولم تكن بطولة آسيا أول ظهور دولي لماجدة، لكنها شكلت تتويجاً لمسار تدريبي جاد بدأ قبل سنوات، فقد كانت مشاركتها في بطولة العالم للناشئين الأخيرة التي استضافتها إمارة الفجيرة في مايو الماضي، بمنزلة محطة مفصلية في مشوارها، إذ لفتت الأنظار بأدائها القتالي وهدوئها، واكتسبت من خلالها ثقة إضافية أهلتها لتقديم مستوى مميز على بساط آسيا.

واستحضرت ماجدة تلك التجربة، قائلة: ((بطولة العالم في الفجيرة كانت بمنزلة درس كبير، ولقد تعلمت منها الكثير، إذ واجهت لاعبات قويات، وبدأت أؤمن أنني أستطيع الوصول لمنصات التتويج، فقط، كان علي أن أستعد أكثر وأتحمل)).

ولم تغفل ماجدة دور النادي والطاقم الفني في دعمها، قائلة: ((كل التقدير لإدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية، على كل ما قدموه لي من دعم معنوي، وتهيئة الظروف المثالية للتدريب والتطور، كما أخص بالشكر مدربي الكابتن أنس العداربة، والكابتن هشام أفقيري، إذ زرعا في الثقة والشجاعة والإيمان بالنفس، وأشكر أيضاً الجهاز الفني للمنتخب على دعمه وتوجيهاته، فقد كان لها كبير الأثر في تحفيزي طول فترة الإعداد والمشاركة)).

رؤية فنية

وعبر الكابتن أنس العداربة، المدير الفني لنادي الفجيرة للفنون القتالية، عن فخره بما حققته ماجدة، قائلاً في تصريح لـ ((البيان)): ((ماجدة تمثل نموذجاً مثالياً للرياضية المنضبطة والمثابرة، وقد أثبتت خلال الفترة الأخيرة تطوراً واضحاً في مستواها الفني والذهني، وكانت نتائجها ثمرة عمل متواصل، سواء في المعسكرات الداخلية أم مشاركاتها الأخيرة)).

وتابع: ((خسارتها الوحيدة في البطولة كانت في نصف النهائي أمام لاعبة كوريا الجنوبية المصنفة، لكن طريقة لعبها في تلك المباراة أثبتت أنها قادرة على مجاراة الأفضل، وهذا بحد ذاته تطور كبير.. نحن في النادي سنواصل دعمها لأنها مشروع بطلة قادمة بقوة)).

وعبر الكابتن هشام أفقيري، مدرب التايكواندو بنادي الفجيرة للفنون القتالية، عن اعتزازه بما حققته ماجدة الكتبي في البطولة القارية، قائلاً في تصريح لـ((البيان)): ((ماجدة تمتلك مقومات البطلة، فهي منضبطة في التدريبات، وتتمتع بروح قتالية عالية، وقدرتها على الاستيعاب والتطور واضحة.

عملنا خلال الفترة الماضية على تطوير جوانبها الفنية والنفسية، خصوصاً بعد مشاركتها في بطولة العالم، وقد نجحت في ترجمة هذا العمل إلى أداء قوي أمام لاعبات على أعلى مستوى في آسيا، وتعد هذه الميدالية بداية لمسيرة واعدة، ونحن ملتزمون بدعمها للوصول إلى أبعد مما تتصور)).

رسالة

وترى ماجدة ميداليتها البرونزية بداية لمسار طويل مليء بالأحلام والتحديات، حيث وجهت في ختام حديثها لـ((البيان))، رسالة ملهمة للجيل الصاعد من الرياضيين، قائلة: ((الإيمان بالنفس هو الخطوة الأولى، خطط لكل مرحلة، وتدرب بجد، ولا تخش التحديات، فهي الطريق إلى التطور والنجاح)).