لويس كاسترو: فخور بتدريب الوصل والنادي يمتلك مشروعاً طموحاً

MENAFN - Al-Bayan) عبر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الوصل، عن فخره واعتزازه بتدريب ((الإمبراطور))، الذي تولى مهمة قيادته مؤخراً، مؤكداً أن إدارة النادي منحته الثقة، ووضعته أمام تحدٍ كبير، بقيادة فريق بحجم الوصل.

وأكد أنه سيبذل كل جهده حتى ينجح في مهمته، ويكون على قدر الثقة التي وجدها، وأن الوصل يمتلك مشروعاً طموحاً قائم على التخطيط السليم، وهذا ما يدفع الجميع في النادي لتقديم موسم ناجح.

وأعرب كاسترو عن رضاه التام عن فترة الإعداد السابقة، التي خاضها الفريق استعداداً للموسم الجديد، مشيراً إلى أن اللاعبين أظهروا التزاماً كبيراً ورغبة واضحة في الاستفادة القصوى من التدريبات، ليكون الفريق في كامل الجاهزية قبل انطلاق المنافسات.

وأوضح أن الفترة الحالية تمثل ركيزة أساسية تحدد مسار الفريق في مشواره المقبل.

وقال كاسترو: ((أشعر بفخر كبير بالروح التي ظهرت خلال فترة الإعداد، وجدت من جميع اللاعبين التزاماً رائعاً، سواء في التدريبات أو المباريات الودية، وهذا يعكس رغبتهم في الارتقاء بمستواهم الشخصي والجماعي، مع توفر روح العائلة، التي تنعكس في الأداء الجماعي، والالتزام التام بخطة الإعداد، لذلك أشعر أن فترة التحضيرات تمضي بشكل جيد نحو الهدف المطلوب)).

وأثنى مدرب الوصل على جهود الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين قائلاً: ((الإدارة وفرت لنا كل المقومات اللازمة لفترة إعداد مثالية، من معسكرات وتجهيزات متكاملة، كما لدينا طاقم إداري يبذل أقصى ما عنده، بجانب الطاقم الفني ومجموعة مميزة من اللاعبين يقدمون أفضل ما لديهم، نحن نعمل جميعاً في منظومة متكاملة، ونبذل كل جهدنا، لأننا ندرك أن المنافسة هذا الموسم ستكون قوية)).

وأشار كاسترو إلى أن النادي يعمل وفق مشروع طموح قائم على البناء والتخطيط السليم، وأن ذلك يمنحه دافعاً قوياً لتقديم أفضل ما عنده، والمساهمة في إنجاح المشروع.

وأضاف: ((لمست منذ اليوم الأول أنني في بيئة احترافية توفر جميع عوامل النجاح، وهذا يزيد حماسي للعمل يوماً بعد يوم، أشعر أننا نضع أسساً قوية لمشروع النادي الذي يسعى إلى ترسيخ مكانته كونه أحد الفرق التي تنافس على البطولات، مع الاهتمام بتطوير جميع عناصر المنظومة من لاعبين وجهاز فني وإداري، هذا المشروع يمنحنا الدافع لتقديم أفضل ما لدينا وتحقيق أهداف النادي وإسعاد جماهيره)).

أهداف واضحة

وقال مدرب الوصل: ((لدينا أهداف واضحة للموسم الجديد، وندرك حجم التحديات، لكن بروح العائلة التي تسود الفريق والدعم الكبير من الإدارة والجماهير، نحن واثقون بقدرتنا على تحقيق موسم ناجح، لا نستهدف البطولات فقط، ولكننا نتطلع إلى تقديم كرة قدم جميلة وممتعة للجماهير، تعكس هوية الوصل وترضي طموحات جماهيره)).