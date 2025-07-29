تفوق كاسح لأنديتنا في المواجهات الودية بـ 18 فوزاً و13 تعادلاً

تفوق كاسح لأنديتنا في المواجهات الودية بـ 18 فوزاً و13 تعادلاً
ومن المقرر أن تبدأ الأندية في العودة إلى الدولة من اليوم، لاستكمال تحضيراتها بمعسكرات داخلية، استعداداً لخوض أولى مبارياتها في الجولة الافتتاحية من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك باستثناء العين الذي يواصل تحضيراته للموسم الجديد حتى يوم 10 أغسطس المقبل.
وتسافر بعثة العين من المغرب إلى إسبانيا اليوم الأربعاء، لاستكمال معسكرها الخارجي بعدما أنهى الفريق المرحلة الأولى من معسكره أمس، بخوض مباراة ودية أولى أمام اتحاد توراكة المغرب، وينتظر أن يخوض في إسبانيا، 3 مباريات ودية دولية أمام نادي إلتشي الإسباني والأهلي السعودي يومي 2 و5 أغسطس المقبل، ثم يختتم معسكره يوم 9 من الشهر ذاته، بمواجهة غرناطة الإسباني في كأس مدينة غرناطة، ويعود في اليوم التالي إلى الإمارات، مع العلم أن تحضيرات ((الزعيم)) تأخرت عن بقية الأندية لظروف مشاركته في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويتصدر كل من الوحدة والنصر، قائمة الأكثر خوضاً للمباريات حتى الآن باللعب 4 مباريات حتى صباح الأمس، ومن بينها مباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين اللذين يعسكران في ألمانيا، فيما تمكن ((العنابي)) من الفوز على فريق جيبينباخ 4 - 0، وتعادل مع كل من يان ريغنسبورج 1-1، وبيترس 2-2، وخاض الفريق مباراته الودية الخامسة والأخيرة أمام يسكرا دوماجليتسه أمس، على أن يعود إلى الدولة اليوم، في حين، فاز النصر على شبغوخ لاندسهوت 3 - 2، وهانكوفين هيلينغ 3 - 0، وتعادل مع فا إف ايششتات 1-1، ويعود ((العميد)) إلى الدولة غداً، ولعب بني ياس مباراتين في معسكره في صربيا، وتعادل فيهما مع مارناربار 1-1، وفوجدوفايتس سلبياً، ويعود إلى الدولة بعد غدٍ، ولعب الوصل مباراتين في معسكره بهولندا، والذي يختتم الخميس، إذ تعادل في الأولى مع فاسلاند بيفيرين 1-1، وفاز على الشمال القطري 3 - 0.
أما شباب الأهلي، حامل لقب الدوري، فخاض 3 مباريات ودية، وفاز في أول مباراتين على دبليو اس جي واتنز 1 - 0، وأودينيزي 3-1، وخسر من مايوركا 1 - 2، ويعود ((الفرسان)) من معسكرهم في النمسا الأحد المقبل، ولعب الشارقة مباراتين وديتين، وتعادل في الأولى مع اف سي كارباتي 1-1، وخسر الثانية أمام الغرافة القطري 0 - 1، وتسببت الظروف الجوية في إلغاء مباراته أمام بيرندورف في معسكره بالنمسا، والذي يعود منه إلى الدولة الثلاثاء المقبل، وتعادل البطائح في وديته الأولى سلبياً مع جيدينستو، وفاز على أي ام تي بيوغراد 3 - 1، وعلى جافور 2 - 0، ويعود ((الراقي)) إلى الدولة من معسكره في صربيا غداً، وحقق كلباء الفوز في مبارياته الودية الثلاث على فوكوفار 2 - 0، ومورا 4 - 1، وبيلتينيسي 3 - 0، ومن المقرر عودة ((النمور)) اليوم، من معسكرهم الخارجي في سلوفينيا، وخسر الظفرة أمام اوفك ملادوست 0 - 1، ولعب أمام ان كي اليمنيف أمس، ومن المقرر عودته من معسكره الخارجي في سلوفينيا والذي ينتهي الأسبوع المقبل، ومعه دبا الذي يعسكر في الدولة نفسها، وتعادل سلبياً مع كل من ان دي بيلتينك والسيلية القطري، وفاز على سي اس ريستيا 1 - 0، كما يعود عجمان من معسكره في صربيا الأسبوع المقبل، ولم يلعب سوى مباراة ودية وحيدة حتى الآن، وفاز فيها على غرافيتشانر 2 - 0، بينما خاض خورفكان 3 مباريات ودية، وتغلب فيها على كل من اس في لافنيتز وان كيه رودار بنتيجة واحدة 3 - 0، وعلى وينير نيوستادتر 3 - 1، ويعود الفريق من السبت المقبل، من معسكره الخارجي في النمسا.
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