تفوق كاسح لأنديتنا في المواجهات الودية بـ 18 فوزاً و13 تعادلاً

MENAFN - Al-Bayan) دخلت الأندية المتنافسة في النسخة المقبلة من دوري أدنوك للمحترفين، المرحلة الأخيرة من معسكراتها الخارجية الأوروبية استعداداً للموسم الجديد، بعدما شهدت الأيام الماضية خوضها 34 مباراة ودية حتى صباح أمس الثلاثاء، وحققت خلالها الفوز في 18 مباراة، وتعادلت في 13، وتلقت الخسارة في 3 مباريات.

ومن المقرر أن تبدأ الأندية في العودة إلى الدولة من اليوم، لاستكمال تحضيراتها بمعسكرات داخلية، استعداداً لخوض أولى مبارياتها في الجولة الافتتاحية من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك باستثناء العين الذي يواصل تحضيراته للموسم الجديد حتى يوم 10 أغسطس المقبل.

وتسافر بعثة العين من المغرب إلى إسبانيا اليوم الأربعاء، لاستكمال معسكرها الخارجي بعدما أنهى الفريق المرحلة الأولى من معسكره أمس، بخوض مباراة ودية أولى أمام اتحاد توراكة المغرب، وينتظر أن يخوض في إسبانيا، 3 مباريات ودية دولية أمام نادي إلتشي الإسباني والأهلي السعودي يومي 2 و5 أغسطس المقبل، ثم يختتم معسكره يوم 9 من الشهر ذاته، بمواجهة غرناطة الإسباني في كأس مدينة غرناطة، ويعود في اليوم التالي إلى الإمارات، مع العلم أن تحضيرات ((الزعيم)) تأخرت عن بقية الأندية لظروف مشاركته في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتصدر كل من الوحدة والنصر، قائمة الأكثر خوضاً للمباريات حتى الآن باللعب 4 مباريات حتى صباح الأمس، ومن بينها مباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين اللذين يعسكران في ألمانيا، فيما تمكن ((العنابي)) من الفوز على فريق جيبينباخ 4 - 0، وتعادل مع كل من يان ريغنسبورج 1-1، وبيترس 2-2، وخاض الفريق مباراته الودية الخامسة والأخيرة أمام يسكرا دوماجليتسه أمس، على أن يعود إلى الدولة اليوم، في حين، فاز النصر على شبغوخ لاندسهوت 3 - 2، وهانكوفين هيلينغ 3 - 0، وتعادل مع فا إف ايششتات 1-1، ويعود ((العميد)) إلى الدولة غداً، ولعب بني ياس مباراتين في معسكره في صربيا، وتعادل فيهما مع مارناربار 1-1، وفوجدوفايتس سلبياً، ويعود إلى الدولة بعد غدٍ، ولعب الوصل مباراتين في معسكره بهولندا، والذي يختتم الخميس، إذ تعادل في الأولى مع فاسلاند بيفيرين 1-1، وفاز على الشمال القطري 3 - 0.

أما شباب الأهلي، حامل لقب الدوري، فخاض 3 مباريات ودية، وفاز في أول مباراتين على دبليو اس جي واتنز 1 - 0، وأودينيزي 3-1، وخسر من مايوركا 1 - 2، ويعود ((الفرسان)) من معسكرهم في النمسا الأحد المقبل، ولعب الشارقة مباراتين وديتين، وتعادل في الأولى مع اف سي كارباتي 1-1، وخسر الثانية أمام الغرافة القطري 0 - 1، وتسببت الظروف الجوية في إلغاء مباراته أمام بيرندورف في معسكره بالنمسا، والذي يعود منه إلى الدولة الثلاثاء المقبل، وتعادل البطائح في وديته الأولى سلبياً مع جيدينستو، وفاز على أي ام تي بيوغراد 3 - 1، وعلى جافور 2 - 0، ويعود ((الراقي)) إلى الدولة من معسكره في صربيا غداً، وحقق كلباء الفوز في مبارياته الودية الثلاث على فوكوفار 2 - 0، ومورا 4 - 1، وبيلتينيسي 3 - 0، ومن المقرر عودة ((النمور)) اليوم، من معسكرهم الخارجي في سلوفينيا، وخسر الظفرة أمام اوفك ملادوست 0 - 1، ولعب أمام ان كي اليمنيف أمس، ومن المقرر عودته من معسكره الخارجي في سلوفينيا والذي ينتهي الأسبوع المقبل، ومعه دبا الذي يعسكر في الدولة نفسها، وتعادل سلبياً مع كل من ان دي بيلتينك والسيلية القطري، وفاز على سي اس ريستيا 1 - 0، كما يعود عجمان من معسكره في صربيا الأسبوع المقبل، ولم يلعب سوى مباراة ودية وحيدة حتى الآن، وفاز فيها على غرافيتشانر 2 - 0، بينما خاض خورفكان 3 مباريات ودية، وتغلب فيها على كل من اس في لافنيتز وان كيه رودار بنتيجة واحدة 3 - 0، وعلى وينير نيوستادتر 3 - 1، ويعود الفريق من السبت المقبل، من معسكره الخارجي في النمسا.