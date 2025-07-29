النرويجية جوهوج تغيب عن الأولمبياد الشتوي المقبل

النرويجية جوهوج تغيب عن الأولمبياد الشتوي المقبل
وعلقت جوهوج أسفل صورة لها وهي على جهاز المشي: ((فترات راحة صعبة وتنفس صعب، لكن شعوري رائع! نتطلع لزيادة عدد أفراد عائلتنا في بداية العام المقبل)).
ولدى جوهوج (37 عاماً) ابنة تبلغ من العمر عامين من زوجها نيلز جاكوب هوف. وعادت البطلة الأولمبية أربع مرات وبطلة العالم 14 مرة من اعتزالها الموسم الماضي، محققة ثلاث ميداليات فضية وميدالية برونزية في بطولة العالم التي أقيمت بمدينة تروندهايم النرويجية.
وكان آخر سباق لها هو سباق الخمسين كيلومتراً في نهائيات كأس العالم في مارس الماضي، حيث حققت فوزها التاسع والثمانين في مسيرتها بكأس العالم.
كانت جوهوج فكرت في الاستمرار حتى الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة، لكنها قررت الاعتزال مرة أخرى.
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