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النرويجية جوهوج تغيب عن الأولمبياد الشتوي المقبل

النرويجية جوهوج تغيب عن الأولمبياد الشتوي المقبل

2025-07-29 07:17:09
(MENAFN- Al-Bayan) أنهت نجمة التزلج على الثلج النرويجية تيريز جوهوج جميع التكهنات بشأن مشاركتها في الأولمبياد الشتوي المقبل بإعلان حملها بطفلها الثاني. وكشفت جوهوج عبر حسابها على ((إنستغرام))، أمس أنها ستضع مولودها في يناير المقبل، قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في ميلانو/كورتينا دامبيزو في الفترة من 6 إلى 22 فبراير 2026.

وعلقت جوهوج أسفل صورة لها وهي على جهاز المشي: ((فترات راحة صعبة وتنفس صعب، لكن شعوري رائع! نتطلع لزيادة عدد أفراد عائلتنا في بداية العام المقبل)).

ولدى جوهوج (37 عاماً) ابنة تبلغ من العمر عامين من زوجها نيلز جاكوب هوف. وعادت البطلة الأولمبية أربع مرات وبطلة العالم 14 مرة من اعتزالها الموسم الماضي، محققة ثلاث ميداليات فضية وميدالية برونزية في بطولة العالم التي أقيمت بمدينة تروندهايم النرويجية.

وكان آخر سباق لها هو سباق الخمسين كيلومتراً في نهائيات كأس العالم في مارس الماضي، حيث حققت فوزها التاسع والثمانين في مسيرتها بكأس العالم.

كانت جوهوج فكرت في الاستمرار حتى الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة، لكنها قررت الاعتزال مرة أخرى.

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