تهنئة المستشار الألماني تفاجئ الدراج فلوريان ليبوفيتز

MENAFN - Al-Bayan) أعرب الدراج الألماني فلوريان ليبوفيتز عن شعوره بالمفاجأة والدهشة، لتلقيه رسالة تهنئة من المستشار الألماني فريدرش ميرتس بعد حصوله على المركز الثالث في سباق فرنسا الدولي للدراجات ((تور دي فرانس)).

وقال ليبوفيتز لصحيفة ((بيلد)) الألمانية: ((من المثير للدهشة أن المستشار هنأني)).

وجاء ليبوفيتز خلف السلوفيني، تادي بوجاتشار، الذي توج باللقب للمرة الرابعة، والبطل السابق الدنماركي، يوناس فينجيجارد، في أول مشاركة له في السباق الشهير الذي انتهى، أول من أمس الأحد، علماً بأنه فاز بالقميص الأبيض كونه أفضل متسابق شاب في السباق.

وأصبح ليبوفيتز أول ألماني يصعد لمنصة التتويج النهائية في سباق فرنسا الدولي منذ أندرياس كلودن عام 2006.

أضاف ليبوفيتز: ((من الجيد أيضاً أن نرى الترويج لرياضة الدراجات في ألمانيا من جديد، وأن يكون هناك حماس.

يمكن لمستشار أن يحدث فرقاً بمنشور كهذا. ببساطة، إنه أمر رائع)).

وكان ميرتس من بين المهنئين لليبوفيتز، بعد انتهاء نسخة هذا العام من تور دي فرانس، أول من أمس.

وكتب ميرتس على حسابه بمنصة ((إكس)) للتواصل الاجتماعي ((نجاح ألماني باهر في سباق فرنسا الدولي للدراجات.

تهانينا لفلوريان ليبوفيتز على المركز الثالث المتميز))، مضيفاً أنه ((أسعد الكثير من عشاق الدراجات في جميع أنحاء البلاد)).