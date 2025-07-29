تهنئة المستشار الألماني تفاجئ الدراج فلوريان ليبوفيتز

تهنئة المستشار الألماني تفاجئ الدراج فلوريان ليبوفيتز
وقال ليبوفيتز لصحيفة ((بيلد)) الألمانية: ((من المثير للدهشة أن المستشار هنأني)).
وجاء ليبوفيتز خلف السلوفيني، تادي بوجاتشار، الذي توج باللقب للمرة الرابعة، والبطل السابق الدنماركي، يوناس فينجيجارد، في أول مشاركة له في السباق الشهير الذي انتهى، أول من أمس الأحد، علماً بأنه فاز بالقميص الأبيض كونه أفضل متسابق شاب في السباق.
وأصبح ليبوفيتز أول ألماني يصعد لمنصة التتويج النهائية في سباق فرنسا الدولي منذ أندرياس كلودن عام 2006.
أضاف ليبوفيتز: ((من الجيد أيضاً أن نرى الترويج لرياضة الدراجات في ألمانيا من جديد، وأن يكون هناك حماس.
يمكن لمستشار أن يحدث فرقاً بمنشور كهذا. ببساطة، إنه أمر رائع)).
وكان ميرتس من بين المهنئين لليبوفيتز، بعد انتهاء نسخة هذا العام من تور دي فرانس، أول من أمس.
وكتب ميرتس على حسابه بمنصة ((إكس)) للتواصل الاجتماعي ((نجاح ألماني باهر في سباق فرنسا الدولي للدراجات.
تهانينا لفلوريان ليبوفيتز على المركز الثالث المتميز))، مضيفاً أنه ((أسعد الكثير من عشاق الدراجات في جميع أنحاء البلاد)).
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