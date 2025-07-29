سيف البلوشي: فخور بإنجاز مونديال "الفنون القتالية"

MENAFN - Al-Bayan) نجح البطل الإماراتي الشاب، سيف البلوشي، في أن يشق طريقه إلى عالم النجومية والفنون القتالية المختلطة، وكتب قصة نجاح ملهمة في سن صغيره، صعد بها إلى منصات التتويج وحصد الذهب، ليؤكد أنه اسم إماراتي واعد في الألعاب القتالية.

وحقق سيف البلوشي صاحب الـ 16 عاماً، إنجازاً إماراتياً بحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي اختتمت فعالياتها أخيراً في مدينة العين، عقب تغلبه في النزال النهائي على الطاجيكي عزيزولو ميرزويف في نهائي وزن 40 كجم لفئة 14 - 15 سنة، ليعيد إنجازه الذي حققه قبل عامين بحصده الذهب في بطولة عام 2023.

ورغم أنه شاب هادئ، لكنه مقاتل شرس على بساط النزالات، يعرف كيف يهزم منافسيه بالإصرار والعزيمة والتكنيك المدروس، إذ بدأ في حصد ثمار التدريبات المتواصلة والعمل الجاد، وبالروح القتالية والطموح اللا محدود كتب تاريخاً مبكراً مع الفنون القتالية المختلطة.

وأعرب سيف البلوشي في حواره مع ((البيان)) عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققه لدولة الإمارات في المحفل العالمي للناشئين، وقال: ((شعوري لا يوصف بحصولي على الميدالية الذهبية في هذه البطولة العالمية، وفخور برفع اسم بلادي وأني لم أخيب ظن كل من آمنوا بي ودعموني ووثقوا في قدراتي)).

وعشق البلوشي الألعاب القتالية منذ الصغر، تحديداً منذ أن كان عمره 6 سنوات، الذي بدأ فيه ممارسة رياضة الجوجيتسو، وكشف أنه قبل 3 سنوات تحول كذلك إلى الفنون القتالية المختلطة (MMA) بجانب الجوجيتسو، مضيفاً: ((بدأت لعب الجوجيتسو من عمر الست سنوات مع مدربي الكابتن إبراهيم الحوسني ولغاية سن 13 عاماً، بعدها تحولت إلى الفنون القتالية المختلطة بالاتفاق مع المدرب الذي حفزني على خوض هذا المعترك، ولحبي للألعاب القتالية بشكل عام بدأت في تلك النزالات منذ 3 سنوات، ونجحت في تحقيق الذهبية في بطولة العالم في أبوظبي 2023، والمركز الثاني في بطولة العام الماضي)).

وخطف مشهد احتضان سيف البلوشي لوالدته، عقب فوزه بالذهبية، الأنظار تأكيداً للعرفان بجميل الأم الداعم الأول له في مسيرته، والتي لها دور كبير في وصوله إلى منصات التتويج، وقال: ((بدايتي عندما أحضرتني والدتي للمدرب إبراهيم الحوسني لممارسة الجوجيتسو، وكانت تذهب معي للنادي في عجمان لأحضر التدريبات يومياً، وقبل البطولة أكدت ثقتها في، ليس هذا العام وحسب وإنما طوال مسيرتي، وأنني قادر على التتويج بالذهب، وعقب الفوز قالت إن تعبي لم يذهب هباءً)).

وكشف البلوشي عن أنه يستمتع بممارسة الألعاب القتالية، ولم يكن يفكر في أي رياضة أخرى على الرغم من حبه لرياضتي السباحة والكرة الطائرة.

ووجه البلوشي الشكر إلى مدربه إبراهيم الحوسني الذي لا يزال يشاركه مشوار الإنجازات، على الدور الكبير الذي يبذله معه، وأن المدرب بمثابة الأب بالنسبة له، مؤكداً أنه يطمح إلى مواصلة مسيرته وحصد المزيد من الإنجازات لدولة الإمارات في عالم الفنون القتالية.

وأعرب المدرب إبراهيم الحوسني عن فخره بالإنجاز الذي حققه البلوشي في البطولة، مؤكداً أنه يتمتع بالموهبة والإرادة منذ الصغر، وأنه عندما بلغ سن الـ 10 سنوات بدأ في فهم قدراته والتعامل بذكاء مع مهاراته في الجوجيتسو والفنون القتالية.

وقال: ((سيف يتمتع بشخصية هادئة وذكية، ربما عندما تراه للوهلة الأولى لا تتوقع أنه مقاتل بطل، لكنه يتمتع بقدرات هائلة، إضافة إلى ذلك فهو متحدث لبق وشخصية بسيطة وبار بوالديه، ولديه طموحات كبيرة، حيث يركز دائماً على تدريباته، وشعر بقيمة الرياضة عندما بدأ يحرز الميداليات ويشق طريقه إلى عالم النجومية المبكرة)).

وأكد الحوسني سعادته بما يحققه البطل الشاب الذي يعتبره بمثابة الابن، وسعادته لم تقل بعد فوز البلوشي بالذهب وعدم تتويج ابنه في المحفل نفسه، وأضاف: ((فوز سيف عوضني عن خسارة ابني الذي شارك في البطولة نفسها، فلا فرق بينه وبين أبنائي، وأحاول توفير الأجواء المثالية له، لأن لديه صفات البطل منذ الصغر، حتى إنني أصررت قبل البطولة على أن يقيم معي في منزلي مع أبنائي، وأركز على كل التفاصيل المتعلقة به من تدريبات وغذاء وتهيئة نفسية، ووضعنا استراتيجية واضحة لخوض النزالات، وبالفعل كان سيف على قدر التوقعات ونجح في حصد الذهب)).

وكشف الحوسني عن أنه لم يشعر بالتخوف من تحول سيف البلوشي إلى الفنون القتالية المختلطة (MMA)، مشيراً إلى أن قرار التحول جاء برغبة منه كمدرب ومن اللاعب نفسه، لافتاً إلى أن سيف يوازن جيداً بين الرياضة والدراسة، وهو طالب متفوق وينتظره مستقبل واعد، سواء على مستوى الرياضة أم المسار التعليمي.

وقال: ((سيف لديه طموحات كبيرة، ولديه مستقبل مبهر إذا استمر على النهج نفسه، وأثق في أنه سيواصل مسيرته نحو العالمية في السنوات المقبلة ويحقق المزيد من الإنجازات)).

وأكد الحوسني أن الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة، كما شكر اتحاد الإمارات للجوجيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي، وكل من يدعم تلك الرياضة.